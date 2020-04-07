　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣新冠肺炎已5死！　專家提「4種慢性疾病」：增染疫致命風險

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠肺炎配圖。路人,口罩,新冠肺炎,新冠病毒,口罩實名制,防疫,社交距離。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾外出紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣已確診375例，其中有5例死亡，死亡個案中幾乎都有慢性疾病。對此，國健署指出，近期有關新冠肺炎的研究指出，慢性病會增加致命風險，其中以「心血管疾病」位居第一，其次是「糖尿病」、「慢性呼吸道疾病」和「高血壓」。

台灣新冠肺炎案例累計375例，分別為324例境外移入及52例本土病例，而確診個案中5人死亡，61人解除隔離，其餘持續住院隔離中。台灣5名死亡個案中，就有人有糖尿病、腎病、心肺功能差和心臟衰竭等問題，因此在疫情間，慢性病的控制更為重要。

請繼續往下閱讀...

該研究刊登於《中國流行病學雜誌》，主要分析中國大陸2020年2月11日前的新冠肺炎病例。研究結果發現，慢性病會提高感染新冠肺炎後的致命風險，其中位居第一的「心血管疾病」佔10.5％，其次為「糖尿病」的7.3％、「慢性呼吸道疾病」6.3％和「高血壓」的6％。

國健署慢性疾病防治組吳建遠說，目前正值高血壓與心血管疾病的高發季節，高血壓患者及長者對新冠肺炎自我防護固然重要，尤其是高血壓控制，一定要切記每日測量血壓，維持良好的健康生活型態；高血壓患者及長者，疫情期間儘量待在家，室內保持通風，落實勤洗手，出門戴口罩，儘量不去人口密集、空氣不流通的場所，以減少病毒感染風險。

在日常生活上，更要落實良好生活型態，例如低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒、適度居家身體活動，如做健康操、散步、做家事等，以保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險；另外，也要按時吃藥，切勿擅自停藥，才能讓病情得到妥善的控制。

ET快訊
南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快
快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪
星培「機上撿錢」涉竊盜罪判7個月！　法庭意外曝光高額月收入
空勤直升機墜落「近照曝光」！　小港機場暫時關閉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五一放不放？醫吐辛酸「從沒喜歡過連假」…預測3狀況：沉不住氣全盤皆輸

疫情時期開銷變少了！網有感「待在家無痛省錢」…他曝：上個月少花2萬

「銬！我被抓了」言論自由日特展　滿滿「判決書」都不是電影情節

人為事故不斷！台鐵訂新法防事故　「司機員過失」釀禍最重可廢照

獨／新冠希望藥「奎寧」獨厚醫學中心　診所協會怒嗆食藥署：別把基層醫師當藥頭

善耕365／在同「疫」條船上　社福及志工的防疫考

85歲嬤吃飯突不能拿筷子...怕染疫不敢就醫　中風錯失黃金3小時右側全癱

Zoom爆資安疑慮　教育部徹推薦選項：學校全面禁用

清明連假到「人潮壅擠處」有症狀　全台163家醫院可擴大採檢

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句擊退」　媽臉垮憂心：沒發燒還是有確診

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

五一放不放？醫吐辛酸「從沒喜歡過連假」…預測3狀況：沉不住氣全盤皆輸

疫情時期開銷變少了！網有感「待在家無痛省錢」…他曝：上個月少花2萬

「銬！我被抓了」言論自由日特展　滿滿「判決書」都不是電影情節

人為事故不斷！台鐵訂新法防事故　「司機員過失」釀禍最重可廢照

獨／新冠希望藥「奎寧」獨厚醫學中心　診所協會怒嗆食藥署：別把基層醫師當藥頭

善耕365／在同「疫」條船上　社福及志工的防疫考

85歲嬤吃飯突不能拿筷子...怕染疫不敢就醫　中風錯失黃金3小時右側全癱

Zoom爆資安疑慮　教育部徹推薦選項：學校全面禁用

清明連假到「人潮壅擠處」有症狀　全台163家醫院可擴大採檢

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句擊退」　媽臉垮憂心：沒發燒還是有確診

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

曙光！長庚找到新冠病毒「關鍵抗體」

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

連假爽玩墾丁…收假出現症狀衝急診

抗煞不慎染病！護理師失去嗅覺17年

今晨13.8度雨區曝　下波「全台變天鋒面」報到時間出爐

影／桃園居家檢疫男叫外送　2度下樓取餐恐挨罰

快訊／新冠肺炎增3例「全境外移入」

高雄為何0本土感染？　網曝「2關鍵原因」

更多熱門

相關新聞

嗆防疫「根本沒罰100萬！」　桃園男：用猜的

嗆防疫「根本沒罰100萬！」　桃園男：用猜的

刑事局偵一大隊4月1日接獲衛福部轉交民眾檢舉函、告發J姓網友在臉書以及某平面媒體新聞討論區留言：「根本沒罰100萬，100萬只是作秀說說而已，只要說些人民愛聽的話，人民是很好安撫的」，遭衛福部認定為不實訊息，警方6日傳喚家住桃園市的葛姓男子（45歲）到案說明。

1490家事業單位申請勞、就保緩繳　多以餐飲住宿業為主

1490家事業單位申請勞、就保緩繳　多以餐飲住宿業為主

紓困看得到吃不到？老牌餐廳：要借快一點

紓困看得到吃不到？老牌餐廳：要借快一點

鹿港國際龍舟賽因「新冠肺炎」宣布停辦

鹿港國際龍舟賽因「新冠肺炎」宣布停辦

捷運站旁地上權3度流標　專家直言：區域已開始沒落

捷運站旁地上權3度流標　專家直言：區域已開始沒落

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎防疫知識

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面