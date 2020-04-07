台灣新冠肺炎已5死！　專家提「4種慢性疾病」：增染疫致命風險

▲民眾外出紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣已確診375例，其中有5例死亡，死亡個案中幾乎都有慢性疾病。對此，國健署指出，近期有關新冠肺炎的研究指出，慢性病會增加致命風險，其中以「心血管疾病」位居第一，其次是「糖尿病」、「慢性呼吸道疾病」和「高血壓」。

台灣新冠肺炎案例累計375例，分別為324例境外移入及52例本土病例，而確診個案中5人死亡，61人解除隔離，其餘持續住院隔離中。台灣5名死亡個案中，就有人有糖尿病、腎病、心肺功能差和心臟衰竭等問題，因此在疫情間，慢性病的控制更為重要。

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該研究刊登於《中國流行病學雜誌》，主要分析中國大陸2020年2月11日前的新冠肺炎病例。研究結果發現，慢性病會提高感染新冠肺炎後的致命風險，其中位居第一的「心血管疾病」佔10.5％，其次為「糖尿病」的7.3％、「慢性呼吸道疾病」6.3％和「高血壓」的6％。

國健署慢性疾病防治組吳建遠說，目前正值高血壓與心血管疾病的高發季節，高血壓患者及長者對新冠肺炎自我防護固然重要，尤其是高血壓控制，一定要切記每日測量血壓，維持良好的健康生活型態；高血壓患者及長者，疫情期間儘量待在家，室內保持通風，落實勤洗手，出門戴口罩，儘量不去人口密集、空氣不流通的場所，以減少病毒感染風險。

在日常生活上，更要落實良好生活型態，例如低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒、適度居家身體活動，如做健康操、散步、做家事等，以保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險；另外，也要按時吃藥，切勿擅自停藥，才能讓病情得到妥善的控制。