30K清純女會計神鬼作帳！A走公司上億元「買10幢房」...還送男友保時捷

▲闕琿玉在新北市汐止區一間砂石廠擔任會計，圖為該砂石廠外觀。

圖文／鏡週刊

在北部砂石廠擔任會計的女子闕琿玉，竟利用老闆的信任以及職務之便，在4年間侵吞公款1億415萬元，不僅養全家人，還介紹男友進公司當司機，2人在公司還故意裝不熟，聯手詐騙老闆，情節宛如電影《寄生上流》翻版。

本刊調查，闕姓女會計每月薪資只有3萬元，除買了男友的保時捷，她近4年間，還陸續在新北市、基隆、高雄、屏東置產10多間房子，期間，因兒子在高雄念書，不想住宿，她豪氣在高雄買房子給兒子，包括兒子的學費、生活費、母親的孝親費等等，全都是侵吞的公款支應，一家人開銷都靠公司，情節與《寄生上流》幾乎雷同。

▲女會計闕琿玉（圖）長相楚楚可憐，卻利用老闆的信任，侵吞公司公款。（翻攝臉書）

現年45歲的闕琿玉擁有多年會計經驗，專業能力深受老闆信賴，經手公司帳務工作很快上手後，就開始利用職務之便，在公司帳目上動手腳，趁機偷搬錢，把公司的獲利五鬼搬運到私人口袋。

闕女利用保管老闆及公司印章的機會，拿到付款支票後，將支票上的付款對象從廠商改成自己、兒子或男友，以此方式偷天換日，從2012年起，一直到2016年，陸續搬走公司1億415萬多元，直到公司對帳發現有問題，全案才曝光。

▲闕琿玉侵吞公款後，四處買房置產，圖為她的住處之一。

▲闕琿玉在台北、高雄及屏東都有房，其中會在高雄置產，竟只是因兒子在該地念書，出手闊綽，但實際上她的月薪僅3萬元，圖為她位於新北市汐止區的住處。

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