台商返國成人球！里長變送餐小弟還要幫隔離者墊錢　大嘆：好人難做

▲出租套房裡的隔離者，仰賴里長幫忙送餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

疫情日益嚴峻，國外入境者猶如瘟神，某台商為了避免傳染妻兒，入境後不敢返家，直接找摩鐵自我隔離，沒想到被當成人球踢來踢去；還有些住在出租套房者，外送餐點送不進來，他也不能出去付款取餐，只能勞煩里長，結果，里長不只成了送餐小弟，還墊了不少錢，有苦說不出。

今年3月初，某位家住台中市南屯區的台商，雖然沒有發燒等染病現象，僅被主管機關要求在家隔離，自主管理，但他為了避免潛伏期染毒而不自知，傳染妻兒，不敢返家，直接投宿南屯區某摩鐵，業者知道後，立刻將他驅逐，該台商推著行李箱，跑到中區投宿遭拒，只好轉往戶籍所在地的北區旅館，沒想到業者之間彼此通報，他再度被拒於旅社大門之外，就像個人球一樣，被踢來踢去。

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後來，他向市議員陳情，經由民政局主祕裁示，由北區區公所設法協調旅宿業者收容該台商。對此，台中市政府表示，居家檢疫者或隔離者本人，可住「防疫旅館」，台中市已經設置「居家檢疫替代所」，針對無固定居所、但有居家檢疫需求的民眾，提供居家檢疫的替代空間。

不過，多數的隔離者都希望待在自己家裡，而讓家屬暫時住到外面旅館，對此，市府也推出「安心旅宿」認證標章。簡單來說，有居家檢疫需求可至替代所，家屬如有需求，則至安心旅宿，市長盧秀燕表示，與居家檢疫及居家隔離者同一戶口，且共同生活的家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府補助每戶5,000元。

目前台中市包括：台中全國飯店、麗寶福容大飯店、清新溫泉飯店、兆品酒店、台中商旅、星河商旅、賀緹酒店、台中富信大飯店、星樣商旅一中館與中清館、奇異果快捷旅店等家業者，已陸續響應。

還有一些住不起安心旅館，自己在出租套房裡隔離的，麻煩更多，這些人多半是外籍人士，弱勢階層的單身男女，沒有家人照顧，孤單的隔離，他們面臨最大的問題，就是三餐民生問題。

不願具名的派出所長表示，有些住在社區的，送餐的進不了大樓裡，管理員怕被傳染，不願代送餐點到隔離者家門口，而隔離者若離開家門，到社區的管理室，到底算不算「離開住家」？

某些有門禁管制，卻沒有管理員的出租套房，餐點送不進來，關在裡面的人出不去，只能拜託里長幫忙，把餐點從樓下送至隔離者房門口，某位里長抱怨，他的里內有一位隔離者，搞得他每到用餐時間就成了送餐小弟，而取餐點得付現金，他墊了一大堆錢，被隔離者卻裝傻，讓他大嘆好人難做。



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