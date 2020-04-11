　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台商返國成人球！里長變送餐小弟還要幫隔離者墊錢　大嘆：好人難做

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

出租套房裡的隔離者，仰賴里長幫忙送餐。

▲出租套房裡的隔離者，仰賴里長幫忙送餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

疫情日益嚴峻，國外入境者猶如瘟神，某台商為了避免傳染妻兒，入境後不敢返家，直接找摩鐵自我隔離，沒想到被當成人球踢來踢去；還有些住在出租套房者，外送餐點送不進來，他也不能出去付款取餐，只能勞煩里長，結果，里長不只成了送餐小弟，還墊了不少錢，有苦說不出。

今年3月初，某位家住台中市南屯區的台商，雖然沒有發燒等染病現象，僅被主管機關要求在家隔離，自主管理，但他為了避免潛伏期染毒而不自知，傳染妻兒，不敢返家，直接投宿南屯區某摩鐵，業者知道後，立刻將他驅逐，該台商推著行李箱，跑到中區投宿遭拒，只好轉往戶籍所在地的北區旅館，沒想到業者之間彼此通報，他再度被拒於旅社大門之外，就像個人球一樣，被踢來踢去。

請繼續往下閱讀...

後來，他向市議員陳情，經由民政局主祕裁示，由北區區公所設法協調旅宿業者收容該台商。對此，台中市政府表示，居家檢疫者或隔離者本人，可住「防疫旅館」，台中市已經設置「居家檢疫替代所」，針對無固定居所、但有居家檢疫需求的民眾，提供居家檢疫的替代空間。

全國飯店等旅宿業者取得安心旅館標章。

不過，多數的隔離者都希望待在自己家裡，而讓家屬暫時住到外面旅館，對此，市府也推出「安心旅宿」認證標章。簡單來說，有居家檢疫需求可至替代所，家屬如有需求，則至安心旅宿，市長盧秀燕表示，與居家檢疫及居家隔離者同一戶口，且共同生活的家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府補助每戶5,000元。

目前台中市包括：台中全國飯店、麗寶福容大飯店、清新溫泉飯店、兆品酒店、台中商旅、星河商旅、賀緹酒店、台中富信大飯店、星樣商旅一中館與中清館、奇異果快捷旅店等家業者，已陸續響應。

還有一些住不起安心旅館，自己在出租套房裡隔離的，麻煩更多，這些人多半是外籍人士，弱勢階層的單身男女，沒有家人照顧，孤單的隔離，他們面臨最大的問題，就是三餐民生問題。

不願具名的派出所長表示，有些住在社區的，送餐的進不了大樓裡，管理員怕被傳染，不願代送餐點到隔離者家門口，而隔離者若離開家門，到社區的管理室，到底算不算「離開住家」？

某些有門禁管制，卻沒有管理員的出租套房，餐點送不進來，關在裡面的人出不去，只能拜託里長幫忙，把餐點從樓下送至隔離者房門口，某位里長抱怨，他的里內有一位隔離者，搞得他每到用餐時間就成了送餐小弟，而取餐點得付現金，他墊了一大堆錢，被隔離者卻裝傻，讓他大嘆好人難做。


更多鏡週刊報導
【防疫亂象】手機定位飄啊飄　基層員警疲於奔命
【酒店女公關確診】全國酒店禁止營業　外籍賣淫女成防疫黑數
【酒店女公關確診】疫情指揮中心宣布酒店、舞廳停業　金芭黎：配合政府政策

ET快訊
為何30歲家庭主婦能當酒店紅牌？　名嘴點出「大勝原因」：一流
女藥師遭羞辱哭了！惡男插隊恐嚇逼賠口罩：我要妳私人的
曾來台培訓！　衣索比亞醫師傻眼：譚德塞發言令我困惑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

譚德塞IG遭洗板！他留言抗議被「本人私訊回覆」　內容曝光網笑翻

阿滴集資「18hrs破1027萬」　深夜曝最新進度！將買紐時數位版

台商返國成人球！里長變送餐小弟還要幫隔離者墊錢　大嘆：好人難做

午後變天！鋒面、冷氣團接力擾台　中部以北急凍「31℃→9℃」

4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

譚德塞斷章取義！WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心駁斥還原真相

快訊／台灣南部海域發生6.4地震　網友被晃醒嚇壞：高雄搖好大

直擊新北樂華夜市！多數民眾都佩戴口罩　自治會還舉牌提醒

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

譚德塞飆罵台灣種族歧視　蘇揆砲：不夠格在那個位置

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

封城暖流！鄰居高舉海報幫慶生 89歲嬤感動落淚「送飛吻」致謝

譚德塞IG遭洗板！他留言抗議被「本人私訊回覆」　內容曝光網笑翻

阿滴集資「18hrs破1027萬」　深夜曝最新進度！將買紐時數位版

台商返國成人球！里長變送餐小弟還要幫隔離者墊錢　大嘆：好人難做

午後變天！鋒面、冷氣團接力擾台　中部以北急凍「31℃→9℃」

4分鐘嗆譚德塞爆紅！留英女孩629字喊話團結：台灣可以溫柔堅定反擊

譚德塞斷章取義！WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心駁斥還原真相

快訊／台灣南部海域發生6.4地震　網友被晃醒嚇壞：高雄搖好大

直擊新北樂華夜市！多數民眾都佩戴口罩　自治會還舉牌提醒

10多條巷弄可以進出　永和樂華夜市「單一出入口」有困難

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！　櫃員：一直都有啊

想爽嗑漢堡、披薩！5撇步「免戒速食」也能健康吃...沙拉不一定好

高雄火車撞聯結車！台鐵粗估損失「3.2億」　將向肇事司機、公司求償

美暴增3.8萬例！紐約州、紐澤西州最慘「超越他國」　全美染疫者進逼50萬

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》　死過才能明白人生的美麗

我的兒子就叫「速霸陸Subaru」　美國彙整最怪異新生兒名字

口罩販賣機上線！健保卡一插用PAY即買、悠遊卡也可通

從事2份以上工作該如何投保　勞保局一次說清楚

嘉義拾粹院必拍必買攻略　這款低調熱賣好物「鯖」厲害

遼闊綠地秘境超空靈！台中純白落地窗餐館　隱身絕美日式古建築

日本「新增589確診」創單日新高！感染病例首度飆破6000

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

全聯「神秘貼心服務」網友10年首遇！

一卡限2人入場！台灣好市多防疫規定出爐

酒店公關連署譴責：全面停業，我就斷炊！

阿滴集資破1027萬！　深夜曝最新進度：將買紐時數位版

指揮中心記者會空姐神到了　竟是主持人

媽「草莓奶」曝親餵母乳血淚史　轟爆小玉

館長又被罰！產品綠峰膠涉及誇張

充電線貼2點「一插0失誤」　網驚世紀大發現

親睹邊緣化家庭！運將情緒潰堤：我好渺小

午後變天！冷氣團到中部以北急凍「31℃→9℃」

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

更多熱門

相關新聞

台灣口罩抵比利時　駐歐代表盼儘快協助抗疫

台灣口罩抵比利時　駐歐代表盼儘快協助抗疫

台灣捐贈50萬片口罩今天抵達比利時，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁今天由比國相關人士陪伴前往儲放地點確認，並盼儘快派上用場抗疫，比國對台灣表示感謝。

酒店小姐來源管道揭密！　「潮男部隊」曝基本5條件

酒店小姐來源管道揭密！　「潮男部隊」曝基本5條件

英增980死創單日最高　強生好轉

英增980死創單日最高　強生好轉

義大利遏止疫情擴散　延長封鎖期限至5月3日

義大利遏止疫情擴散　延長封鎖期限至5月3日

提供世衛捐助怎麼砍 　川普下週定奪

提供世衛捐助怎麼砍 　川普下週定奪

關鍵字：

鏡週刊武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

女水龍頭式血崩！醫手術11hrs…挖80顆粉肉球「塞爆臉盆」

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

他突然「腰痠背痛」求醫　醫生一篩查竟確診

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」：祈禱台灣不會爆

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面