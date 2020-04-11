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星宇新股東曝光！高雄董家挺張國煒豪擲20億　超狂背景起底

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圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情重創全球航空業，今年初首航的星宇航空原本每天6班的航班，如今全面停飛，外界直指星宇出師不利，但董事長張國煒卻老神在在，直言「還好啦！」本刊調查，張國煒如此氣定神閒，是農曆年前星宇已順利完成23億元增資案，除了張國煒外，星宇引進員工認股以及在科技、娛樂業多方布局的能率集團董家。

歷經2年8個月的籌備工作，張國煒（前）的星宇航空終於在1月23日順利首航。

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▲歷經2年8個月的籌備工作，張國煒（前）的星宇航空終於在1月23日順利首航。（圖／鏡週刊提供，下同）

現在有人說，星宇好倒楣喔，但整體來講還好啦，好險我們只有三架飛機。因為空中巴士產能的關係，幾乎所有飛機都延遲交機，當初我們覺得遺憾，不過現在因為疫情的關係，看起來是滿幸運的啦。」二月底星宇航空飛機維修棚動土典禮，被稱為台灣航空業K董的星宇航空董事長張國煒一臉苦笑地說。

疫情停飛　影響不大

歷經2年8個月的籌備，星宇航空終於在今年1月23日首航，沒想到卻遇上了近幾年來全球經濟最大的黑天鵝—新冠肺炎，從中國武漢宣布封城開始，疫情由東向西一路蔓延，連歐洲、美國都先後失守，感染人數直線上升，全球各國如臨大敵，跨國的商業活動與旅遊行程全都延後、取消，航空業更是首當其衝，就連擁有一票粉絲支持的星宇也不例外。

在疫情爆發後，星宇航空不僅將原訂4月6日開航的宿霧航線延期至7月1日，更陸續宣布航班刪減消息。其中每天3班的澳門航班，有2班停飛至5月31日，另一班停飛至4月30日，原本每天僅一班的檳城航班也宣布暫時取消；至於峴港航班，一開始先縮減為一班，如今隨著越南被列入三級警示區，也宣布暫時停飛至4月30日，等於宣告星宇全線關閉。

星宇航空開航就出師不利，讓不少支持者替張國煒捏了把冷汗，不過，他本人倒顯得老神在在：「整體來講還好啦，因為基本上，也好險我們只有三架飛機，影響不是那麼大。」

就在各界擔心張國煒能否獨撐星宇大局，日前台北地方法院一審宣判，認定張榮發遺囑具備效力，張國煒可獨得高達140億元遺產。雖全案仍可上訴，不過，讓張國煒真正安心的是，星宇的增資款項已在農曆年前悄悄到位。根據經濟部2月18日所更新的工商登記資訊，星宇航空原本預計增資20億元，最後卻來到23億5000多萬元，據悉，其中有3億5000萬元為員工認股，認購價為每股10元。

星宇航空開放員工認股，結果高達7成的人搶購，最後超標完成增資。（翻攝星宇航空臉書）

本刊詢問星宇公關長聶國維增資一事，他坦言，依照《公司法》規定，星宇增資開放其中10％給員工認股，不料反應太熱烈，導致最後超標，「因為有一些同仁想多認（星宇股票），我們也開放給員工多認，等於是讓員工自由認購，經過統計，最後超過70％的員工都有認股。」

「我身邊的同事幾乎都有認，會想參加主要是看好公司的未來，更重要的是我們喜歡這家公司，也認同K董（張國煒）做人處事的風格，所以相信在他的帶領下，星宇以後一定會有很好的發展。」一名參與認購的空服員對本刊說。

好友相挺　交情深厚

張國煒深獲員工愛戴，他自豪地說：「照顧員工，我很出名。」星宇機票員工價不但優於華航、長榮，還照顧到員工配偶，並做到兩性平權。去年12月初，星宇尾牙宴上千名員工齊聚一堂，親民的張國煒大方與同仁合照，粉專照片上出現不少帥哥、美女空服員，羨煞網友，直呼：「好厲害，還沒首航，就這麼多員工，K董魅力果然不同凡響。」

面對此次疫情，張國煒在星宇規模不大、資金剛到位的情況下，依舊氣定神閒。

不只是員工認購踴躍，本刊調查，新增資的23.5億元中，星宇還多了一個神祕股東，就是從高雄發跡，行事卻相當低調的能率集團董家。據悉，董家此次是以家族旗下的投資公司名義入股，對此，聶國維以此事並未對外揭露為由，不願多做發言。另本刊詢問能率集團也無回應。

星宇航空的經濟艙飛機餐胡同燒肉，是能率董家投資的事業之一。

原來，能率集團第二代董俊毅與張國煒是美國南加州大學經濟系的同學，董家投資的胡同燒肉就被星宇選為經濟艙的餐點供應商；此外，張國煒農曆年假期曾在臉書上分享電影《你的情歌》預告片，更罕見大讚：「好看好看。」該片背後金主之一也是董俊毅。「董俊毅赴美求學期間，追求老婆周欣怡，還找張國煒當軍師，二人交情之深由此可見。」知情人士說。

張國煒在個人臉書大讚電影《你的情歌》好看，該片背後金主也是能率董家。（翻攝張國煒臉書）

董俊毅的太太周欣怡是李烈的乾女兒，董俊毅因此和李烈合作，陸續投資《翻滾吧！阿信》《艋舺》《軍中樂園》《灣生回家》《十萬夥急》等片，是電影圈知名的天使投資人，幾年下來，在影視圈也闖出名聲。

人脈寬廣　多角發展

能率董家第一代董烱熙曾前往日本早稻田大學進修，期間得知日本佳能（Canon）想找台灣代理，便與弟弟董烱鑫、董烱雄合資成立「佳能企業股份有限公司」。

董烱熙年輕時曾任早稻田大學校友會會長，是少數可以直通日本佳能、卡西歐（CASIO）、新力（SONY）等大廠負責人的台灣企業家；當年Canon品牌在台已打出名氣，日方來台設立子公司時，便向董家情商借用「佳能」之名，兩兄弟也無償答應，更因此把自家集團改名為「能率」。

能率董家2代董俊毅（圖）與張國煒不只是大學同學，更是幾十年的好哥們。

能率董家憑藉著深厚的人脈與高超手腕，集團事業版圖從一開始代理電子計算機、事務機，一路開枝散葉到穩居全球數位相機代工龍頭；之後受到智慧型手機衝擊，集團近年來積極轉型，朝多角化發展，目前旗下擁有三洋電、精熙、應華、上奇、能率網通等多家上市櫃公司。隨著董烱熙、董烱雄年事漸高，這幾年已做好接班布局。董家第二代之間也延續上一輩的兄友弟恭，彼此合作無間。

星宇將本身定位為「精品航空」，機師、空服員等制服也大受好評，被不少粉絲稱讚「時尚」。

張國煒此次增資，不但獲得全體員工力挺，好友董俊毅也加入股東行列，讓星宇有了更多資源挹注，原本就是點子王的張國煒，要如何帶領星宇飛越航空業寒冬，外界都在等著看。

張國煒小檔案

出生：1970年（50歲）
現職：星宇航空董事長暨創辦人
學歷：美國加州州立大學經濟學碩士、美國南加大經濟學學士
經歷：長榮航空董事長
家庭：張榮發二房獨子，已婚，育有2子

能率集團董家事業版圖

光學製造：佳能企業（上市）
資訊通路：台芝國際、佳能國際、台灣資料微縮影、佳能艾銳、宏羚
電子精密組件：應華精密（上櫃）、能率網通（上櫃）、捷邦國際、第一化成
民生消費：羚距離
不動產事業：能率國際
投資事業：能率壹創投、能率亞洲資本
轉投資：健策精密工業（上市）、精熙-DR（上市）、三洋電（上市）、上奇科技（上櫃）、精能光學、橘焱國際事業等

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