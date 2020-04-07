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大陸新冠肺炎新增確診32例　「無症狀感染者」30例！　

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒模型。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛健委7日通報，大陸6日新增確診病例32例，均為境外輸入；無新增死亡病例；新增疑似病例12例，均為境外輸入。境外輸入現有確診病例698例（含重症病例21例），現有疑似病例89例。累計確診病例983例，累計治愈出院病例285例，無死亡病例。

截至4月6日24時，大陸現有確診病例1242例（其中重症病例211例），累計治愈出院病例77167例，累計死亡病例3331例，累計報告確診病例81740例，現有疑似病例89例。累計追踪到密切接觸者714720人，尚在醫學觀察的密切接觸者14499人。

湖北無新增確診病例，新增治愈出院病例59例（武漢59例），無新增死亡病例，現有確診病例518例（武漢515例），其中重症病例184例（武漢181例）。累計治愈出院病例64073例（武漢46922例），累計死亡病例3212例（武漢2571例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

大陸新增無症狀感染者30例，其中境外輸入無症狀感染者9例；當日轉為確診病例2例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察42例（境外輸入7例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1033例（境外輸入275例）。

累計收到港澳台通報確診病例1331例：香港特別行政區914例（出院216例，死亡4例），澳門特別行政區44例（出院10例），台灣373例（出院57例，死亡5例）。

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