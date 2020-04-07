大陸新冠肺炎新增確診32例　「無症狀感染者」30例！　

英國新冠肺炎疫情嚴重，加護病房女護士喬安妮（Joanne Morrell）近日表示，現在她工作的醫院內，新冠肺炎病人佔了99%，而且年輕患者越來越多，「他們通常都很健康，但現在卻被新冠病毒擊倒了。」她直言，現在每次看到年輕人不遵守社交隔離，感覺就像被人「打了一巴掌」。