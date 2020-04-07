大陸新冠肺炎新增確診32例　「無症狀感染者」30例！　

▲新冠病毒模型。（圖／路透）
記者劉亭／綜合報導
根據大陸國家衛健委7日通報，大陸6日新增確診病例32例，均為境外輸入；無新增死亡病例；新增疑似病例12例，均為境外輸入。境外輸入現有確診病例698例（含重症病例21例），現有疑似病例89例。累計確診病例983例，累計治愈出院病例285例，無死亡病例。
截至4月6日24時，大陸現有確診病例1242例（其中重症病例211例），累計治愈出院病例77167例，累計死亡病例3331例，累計報告確診病例81740例，現有疑似病例89例。累計追踪到密切接觸者714720人，尚在醫學觀察的密切接觸者14499人。
湖北無新增確診病例，新增治愈出院病例59例（武漢59例），無新增死亡病例，現有確診病例518例（武漢515例），其中重症病例184例（武漢181例）。累計治愈出院病例64073例（武漢46922例），累計死亡病例3212例（武漢2571例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
大陸新增無症狀感染者30例，其中境外輸入無症狀感染者9例；當日轉為確診病例2例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察42例（境外輸入7例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1033例（境外輸入275例）。
累計收到港澳台通報確診病例1331例：香港特別行政區914例（出院216例，死亡4例），澳門特別行政區44例（出院10例），台灣373例（出院57例，死亡5例）。