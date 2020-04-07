藍營狂酸捐口罩助歐美　駐德代表點出「關鍵」：鄉愿到何時？

▲駐德大使謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文宣布將捐贈1000萬片口罩給疫情嚴峻國家的醫護人員，受到藍營接連砲轟。駐德代表謝志偉在臉書PO出一篇長文，內容感嘆，當初政府為了先自救禁止口罩出口，這些人罵翻天，現在行有餘力捐贈少量口罩也挨罵，「他們的『鄉怨』到底要『鄉愿』到何時？」

謝志偉5日在文章一開頭就先點出，這是一篇談論「台灣人的悲哀」與「台灣人的驕傲」的文章，他表示，台灣這次捐贈1000萬片口罩給歐美疫情慘重的國家，可以確定的是，對台灣命運有感的人不會用「仇中媚外」或「凱子外交」來形容政府的決定，會造成這樣的差異，可能要從過去的歷史談起，「對台灣受難史有感的人會比較容易形塑出國際觀，而比較傾向衍生出『台灣國家』的想像及認同。」

▲台灣目前一日可產出大約1500萬片口罩。

謝志偉認為，疫情爆發初期台灣政府禁止出口口罩給中國，這些人就罵翻天，現在政府行有餘力宣布捐贈少量口罩給歐美，他們也罵翻了，其實不論是哪一種狀況都包含「台灣主體性」的展現，這正是他們心中無盡的痛與無限的怨，「中國是歸鄉，台灣是異鄉，前譙不捐，後駡要捐，其實一點也不矛盾啊！只是，借問，歸鄉與異鄉之間，他們的『鄉怨』到底要『鄉愿』到何時？」

此外，對於反對捐贈口罩的風波，民進黨主席卓榮泰也曾提到，全世界都在看，台灣和中國不一樣，台灣誠實向國際提供抗疫經驗，中國卻向世界甩鍋病毒來源，「偏偏國民黨卻把口罩當眼罩，看不到台灣政府與人民的努力，只會為中國擦脂抹粉，笑罵由他。」