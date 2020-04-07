藍營兩重點緊咬捐口罩　周玉蔻84秒電爆：現在台灣是世界模範生

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯等人近日接連出聲，反對台灣捐贈1000萬片口罩幫助疫情嚴重國家的醫療人員，國民黨文傳會副主委黃子哲也在政論節目上談到此事，主張政府應該兼顧人民感受，如果能夠一人每天都有一片就好了。主持人周玉蔻一聽馬上反嗆，「你們就看不得現在台灣在世界各國是模範生，不是國民黨執政」，當場電爆來賓。

黃子哲在2日播出的「辣新聞152」中談到，徐巧芯之所以會生氣在臉書PO文，是因為有兩個重點，首先是覺得不公平，畢竟現在還有人在排隊買口罩，政府卻決定捐出1000萬片，這是事實，大家不會否認；第二是覺得不要免費，應該可以換一些防疫物資，「我覺得她立意是對的，我們剛才講量力而為，那我們現在自救到什麼程度要先釐清，台灣要能幫助其他國家，最好的那個階段是什麼？尤其要兼顧到人民的感受，如果我們現在一人每天都有一片（口罩）。」

▲周玉蔻在節目上電爆黃子哲。（圖／ETtoday資料照）

周玉蔻聽到這裡忍不住直接出聲打斷黃子哲，並表示還是不懂藍營生氣的點在哪裡，「他們為什麼要這樣酸言酸語？排隊買口罩跟買不到是兩回事，那她（徐巧芯）到底在氣什麼？自救到兩個禮拜9片還不夠嗎？」

周玉蔻接著說要揭穿國民黨的真面目，「你們看不得民進黨治理的中華民國台灣，跟歐洲國家建立這麼好的關係，你們就看不得現在台灣在世界各國是模範生，卻不是國民黨執政。民進黨執政的中華民國台灣，變成國際讚美的對象的時候，就要給你扔石頭。」連罵84秒，當場嗆得黃子哲找不到機會立即提出反駁意見。