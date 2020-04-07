防範熟悉的陌生人！台大研究團隊揭「生活圈防疫」勝過封城

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎確診人數持續上升，「台灣會不會封城」備受民眾關注。對此，台大地理環境資源學系公佈的最新研究發現，全面封城並不是最好的防疫做法，應該採取「生活圈防疫區」，阻斷藉由交通和社交的傳播途徑，不僅可以降低感染人數，更能延緩疫情擴散。

民眾日常生活中會遇到不少陌生人，雖然不認識，卻保持規律又緊密的連結。沙克爾頓計劃博士後研究員郭飛鷹向《東森新聞》表示，這個在文獻上，他們叫熟悉的陌生人，就是你常常跟這些人接觸，所以就算你不認識他，你也很容易把疾病傳染給他。

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▼ 沙克爾頓計劃博士後研究員郭飛鷹。（圖／東森新聞）

人口移動具有規律性，日常活動範圍內，有些地點幾乎天天都會去。研究團隊針對人都有相同的特性，從交通、辦公地點和住家生活圈，利用新型流感傳播係數，模擬出新冠肺炎擴散情況下，大台北地區松山機場淪陷時，哪種封閉隔離，會是最有效的方式。

▲雙北人口軌跡圖。（圖／東森新聞）

郭飛鷹指出，在這種情況下我們應該用，生活圈的方式來區分。模擬疫情爆發且在沒有任何防疫措施情況下，全市封城對比部分封鎖，像是北京社區封閉管理，還是團隊設計採取生活防疫區的管制，對此研究結果顯示，在30天內生活防疫區封鎖，不僅能延緩大爆發的時間，還能減少感染的比例。

從軌跡範圍劃出防疫生活圈，研究團隊不建議採取大規模封城做法，因為在分析武漢封城後，原本主要的交通網絡往返武漢的班次明顯變少，可是週邊城市交通量卻增加，反而讓替代城市成為疫情高風險區。如果以人流活動範圍，或是利用城市裡地形、地物和交通主要幹道，來封鎖成為防疫生活圈，在相同天數裡能延緩病毒擴散，也能為防疫工作爭取更多時間。