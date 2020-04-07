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年輕人越來越多...醫院99%都是新冠患者！英護士淚：像被「打了一巴掌」

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記者蔡儀潔／綜合報導

英國新冠肺炎疫情嚴重，加護病房女護士喬安妮（Joanne Morrell）近日表示，現在她工作的醫院內，新冠肺炎病人佔了99%，而且年輕患者越來越多，「他們通常都很健康，但現在卻被新冠病毒擊倒了。」她直言，現在每次看到年輕人不遵守社交隔離，感覺就像被人「打了一巴掌」。

據《每日郵報》報導，47歲的喬安妮在哈德斯菲爾德皇家醫院(HRI)的加護病房工作，她在電視節目透露，現在醫院99%的病人都感染了新冠病毒，「我們看到很多都是年輕人。」

喬安妮表示，她發現有些人仍然無視政府的要求，沒有乖乖待在家裡，很多年輕人甚至跑到公園和海灘曬日光浴，「我們要去工作，我們沖在抗擊疫情的前線。當人們藐視別人給他們的社交隔離建議時，感覺就像在我臉上打了一巴掌。」

「我站在病房中央，為了幫助越來越多的病人，我們忙得團團轉」喬安妮接著說，很多病人的親人哭著讓我們幫忙轉達鼓勵病人的口信，像是「你一定要快點好起來，我們等你回家，我愛你」，這真是令人心碎，「我昨天哭了5次，我替他們的親人感到絕望。」

▲▼英國倫敦醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

▲英國醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

不僅僅是喬安妮呼籲人們重視社交距離的建議，其他醫護人員也表達了相似訴求。英國巴塞爾頓大學醫院的護士雪莉•沃茨（Shirley Watts）5日換班後，邊哭邊勸說人們不要到處亂跑，「我們極度缺乏人手。事情真的很困難，我們都在掙紮。如果你待在家裡，不去傳播病毒，也不去感染病毒，這樣就會減輕我們的工作壓力，因為此刻我們都被疫情壓得幾乎跪在地上。」
 

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