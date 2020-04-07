武漢解封將見返台潮？　陳時中：集中檢疫所還有1000多張空床

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發地武漢經過76天封城，即將在4月8日正式解封，中央流行疫情指揮中心今（7）日召開記者會，被問到是否透過陸委會，掌握多少人即將返台？上機檢疫人員準備做得如何？指揮官陳時中回應，整體防疫措施不變，現在集中檢疫所仍有1000多個床位，應該可以因應。

武漢8日解封進入倒計時！不過大陸官媒《人民日報》今日發文，稱解封不等於解防，「此時此刻，仍需提醒，武漢解封了，我們可以欣慰，但決不能放鬆。」實際上，有專家就指出，目前武漢的無症狀感染者大約有1至2萬人，解封後人口流動變大，需謹慎警惕。

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陳時中表示，對於武漢解封，到底解到什麼程度，一直都有不同的說法，因此台灣的防防疫措施依然不變，回台人數也要看協商情況，做相關因應。

不過，隨著醫療整備邁入第三階段，持續徵用各部會之宿舍、訓練中心、營區等擴大檢疫量能，已開設的集中隔離檢疫場所共計13個，共計房間數1553間。除去類包機300多人次、居家檢疫趴趴走被關進檢疫所70人次、以及機場採檢等待結果的100多人次，現在還有1000多個床位，應該有能力應付接下來的返台潮。