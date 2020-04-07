11景點警示挨批亂槍打鳥　林佳龍：發布前沒有和交通部會商

▲行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

清明連假許多國內知名景點出現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心4日針對「11個景點」緊急發布細胞簡訊，呼籲民眾注意社交距離和配戴口罩。不過，這些景點是依什麼標準挑選、以及發布前是否有和主管機關交通部進行會商？交通部長林佳龍7日在立法院會答詢時坦言「沒有」。

中央流行疫情指揮中心4日針對「11景點」緊急發布細胞廣播訊息，呼籲民眾注意社交距離和配戴口罩。據統計，連假曾去過11景點加起來約有150萬人次，平均逗留超過15分鐘，指揮中心呼籲出入擁擠處的民眾要做自主健康管理，也有不少企業陸續宣布居家辦公，防堵疫情擴散。

▲民進黨立委沈發惠質詢。（圖／記者林敬旻攝）

不過，指揮中心無預警宣布引發業者不滿，11個景點的選定標準引發抨擊，台南市長黃偉哲更高聲量質疑中央「亂槍打鳥」。民進黨立委沈發惠7日在立法院會質詢時詢問林佳龍，中央疫情指揮中心發布簡訊前，有無先跟交通部會商？林佳龍答詢說「沒有」。

沈發惠追問11個景點如何挑出，林佳龍表示，是根據指揮中心大數據及掌握資訊，往中南部去的人潮有增加，「以交通部主管13個國家風景區和25個觀光遊樂區，我們都有在監控車流、停車場，顯示人潮其實沒有大量增加，事實上降低非常多。」

林佳龍提到，墾丁、花東、阿里山等住房率有稍微增加，至於其他風景區住房率還是很低。「就整體人數來講，比去年降低五成，特定地方如墾丁，因街上沒有人車分流，感覺人潮很多，但總量來講整個人數...。」

沈發惠表示，這次無預警發出警訊，導致當時在現場的民眾必須居家辦公，都是不在大家預期中的，造成民眾困擾，呼籲像是這種可以事先研判的狀況，應事先給國人警告，或是針對熱門觀光景點要求民眾必須配戴口罩。

「11個景點」包括阿里山森林遊樂區、嘉義市文化路、台南市關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄市興達港、旗山老街、雲林縣北港朝天宮、花蓮縣東大門夜市與屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等景點。

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