孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句擊退」　媽臉垮憂心：沒發燒還是有確診

▲孩子突然咳嗽肚子痛！（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

指揮中心指出，4月1日至3日新冠肺炎確診26例，就有5例出現腹瀉，占了19%！一名媽咪委屈透露，孩子突然有咳嗽、腹瀉狀況，就怕是病毒感染，決定晚上掛急診。殊不知醫師質問，「所以這樣的情況，有需要讓妳覺得應該馬上帶來看醫生嗎？」引發眾多網友論戰！

一名女網友在臉書《爆怨公社》揪心表示，昨（6）日孩子持續出現咳嗽、腹瀉症況，看著孩子病懨懨受折磨，當媽的原PO心裡也不好受，就怕「有接觸到，還是不小心感染到病毒」，因此決定晚上掛急診。

請繼續往下閱讀...

等待過程約15分鐘，原PO看著醫生出現問診區，依序整理桌子、消毒、穿袍子，才接著叫號。焦急的原PO趕緊陳述孩子症狀，怎料醫生卻反問一句「所以這樣的情況，有需要讓妳覺得應該馬上帶來看醫生嗎？」語畢，醫生卻一臉笑意，讓現場氣氛更加尷尬。

無語的原PO在心裡委屈表示，「老實說這種感覺讓我覺得很不好，感覺像是為了這種小事來醫院的感覺，畢竟我覺得武漢病毒並沒有明確的典型狀況，我們也是從新聞、爬文去看會有哪些症狀自我檢查，而且病毒也會造成孩子的腦部病變。」

經過專業判斷後，醫生認為孩子不屬於高危險群，因此無須新冠肺炎篩檢，並解釋「如果真的在你們接觸的人群中有人感染，才會去尋找跟他接觸到的人，才屬於必須篩檢型！」

原PO直言，「我知道醫護人員很辛苦，我沒有否認他們的辛苦，我也是基於擔心孩子，怕哪裡喉嚨痛還是什麼的不會說，而且有太多人在自主管理的過程外出，我們也都有做好防護，但不怕一萬只怕萬一。我只覺得，現在非典型的狀況太多人，沒有發燒還是有確診，所以我也不知道，到底該怎麼樣！」

▲網友也陷入掙扎，到底該不該掛急診？（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章上線後，掀起大批網友論戰，一派力挺原PO，「遇到持續腹瀉，我也會直接掛急診！」、「我也是這次小孩腸病毒半夜小孩高燒又抽搐（查網路可能是腸病毒重症），趕快帶去急診，急診的櫃檯小姐知道這個狀況很急，叫我們一個帶去下一站，只是下一站的護士已經知道是腸病毒+抽搐還是冷冷說，那也是要排隊，前面比你們嚴重的還有很多，結果看她慢慢走去病床拿病例，又慢慢走回來，看不出來那裡有緊急的病人，當下真的心都急死了，只能乖乖等那個護士叫，唉」、「現在就是有無症狀感染者，當然誰都會緊張呀～今天早上帶我兒看醫生，說完症狀（咳嗽、流鼻水）醫生就接著問有沒有拉肚子、發燒呢」、「我們就不是專業，所以才去找醫生，這樣變得很可笑？」

另一派網友論戰，認為可把醫療資源留給重症患者，「急診比較像是性命有危急的情況才使用，咳嗽、腹瀉，其實掛門診就可以了」、「直接跑急診更危險，有武肺疑慮先打1922諮詢，要不就是要先經由診所醫師評估，專業判斷有需要會幫你轉診到大醫院」、「 醫生回答的確讓人不舒服，但如果非緊急狀況，建議還是為診所第一優先，有轉診需求醫生也會建議的，畢竟現在大醫院也是潛藏危機」。

針對腹瀉症狀，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，腹瀉如果沒有特別的接觸史、旅遊史，就還不用太過擔心。不過他強調，一般生活很多人都會有腹瀉狀況發生，包含食物中毒、諾羅病毒或者輪狀病毒造成的群聚，這些不會因為新冠肺炎疫情期間就不發生。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這