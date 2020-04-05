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三星全新第三代Galaxy Buds外型曝光　最快下半年就上市

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▲▼三星第三代無線耳機外觀。（圖／擷取自WinFuture）

▲三星第三代無線耳機外觀。（圖／擷取自WinFuture）

記者余弦妙／綜合報導

「真無線」耳機越來越受消費者喜愛，三星所推出了Galaxy Buds系列也大受歡迎，據了解，三星將推出全新第三代Galaxy Buds，且最快將在下半年就可上市。

根據外媒報導，三星的下一代Galaxy Buds極有可能與Galaxy Note 20一同發布。而第三代真無線耳機的外型將會與三星前兩代所推出的樣子大相逕庭，根據目前所掌握的外貌，會是比較像是「白芸豆」狀，且第三代耳機的代號更直接稱為「bean」，三星指出這樣的形狀可以與耳朵更緊密貼合。

此外，第三代還選擇了用塑料雕刻而成的耳道通用設計來代替可互換的耳塞，不過這一決定可能會在客戶中引起爭議，這點從蘋果的AirPods和華為的FreeBuds 3 上也看見類似的設計，不過從目前看來並非每個人都喜歡。

再加上該設計的另一個缺點是噪聲隔離的形式。橡膠頭可提供更緊密的耳道密封，因此可以輕鬆阻擋外界噪音，但是這種設計可能很難達到相同的目的。當然，三星可以嘗試通過結合軟件技巧和麥克風收集的數據來解決此問題。

由於沒有機矽附件，因此很可能無法消除任何類型的噪音。儘管可以通過類似於超低音揚聲器的外部聲道來降低低音來改善。

最後，三星第三代Galaxy Buds仍在開發中，處於工程驗證測試（EV1）階段，顯然某些細節（例如價格）仍然未知。此時，三星還是有可能完全取消該項目。

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