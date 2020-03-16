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偷跑開賣Powerbeats 4！　沃爾瑪搶在蘋果正式發表前上市

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▲Powerbeats 4。（圖／phoneArena）

▲紐約州羅徹斯特市沃爾瑪搶先上市Powerbeats 4。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

根據科技外媒phoneArena報導，上週末紐約州羅徹斯特市的沃爾瑪（Wal-Mart）門市已經提前開賣蘋果的 Powerbeats 4 耳機，標價149美元（約新台幣4,490元），售價 比 Powerbeats 3 低50美元。。

先前曾傳出蘋果將可能在三月底發佈的 Powerbeats 4，現在被發現已經被沃爾瑪悄悄上市了，顏色、規格也如同眾人的預測，共有黑、白、紅三種顏色，且包裝上就標示著電力續行達15小時以上。

新搭載的H1晶片不但使續航力更強大，還可以啟用「Hey Siri！」的個人助理功能，新穎的外觀使用拋光設計與掛在脖子上的圓弧電線，而不是傳統耳機垂落在身前的電線。

蘋果至今為止尚未宣佈何時會正式發佈 Powerbeats 4，可能受疫情影響而一再延宕。除此之外，蘋果取消了今年許多活動，包括WWDC也改在線上發表。


＃ 揭開 Her 的小心機！！！

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