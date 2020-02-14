影／Galaxy Buds+跟AirPods比一比！　外媒給了這樣的評價

▲三星Galaxy Buds+。（圖／截自Samsung官網）

記者謝仁傑／綜合報導

三星本周在舊金山推出新的Galaxy Z Flip和S20系列手機，附帶新的旗艦設備，包括下一代無線耳機「Galaxy Buds+」。Galaxy Buds+看起來與原來的Galaxy Buds幾乎一樣，但多了一個麥克風，充電盒多了亮面的選擇，而尺寸、合適度和舒適度均保持不變。

據外媒MacRumors報導，拿Galaxy Buds+與AirPods Pro做比較，Galaxy Buds+在設計上相當接近AirPods Pro，採用軟矽膠耳塞，可更緊密密封住耳朵；在續航力跟音質方面也都有所改善，電池續航達11小時。

Galaxy Buds+的觸控選項，可用於播放／暫停、跳上一曲／跳下一曲和啟動語音助手。若與Android設備配對的話，還可以藉由長按來設定啟動Spotify；還可以連接到多個設備，如電視和Android手機。

三星官網強調，Galaxy Buds+的降噪3麥克風系統，確保在吵雜環境中仍可聽見外界的聲音。2個外側麥克風搭配內側麥克風，可在通話時阻絕周遭的聲音。

總體而言，Galaxy Buds+已經超越AirPods，但與AirPods Pro相比，音質上仍有很大的落差。



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