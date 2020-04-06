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雲林警匪追逐「驚悚撞擊影片曝」！嫌衝撞警車氣囊爆開　滿身血被拖下車

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記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗六市雲林路二段處6日下午2時許傳出警匪追逐案，一名男性通緝犯遭到警方鎖定圍捕，竟駕車猛催油門衝撞企圖脫逃，不料強大的撞擊力道讓安全氣囊爆開，嫌犯也一度受困車內，最終仍被警方拖下車上銬，整起事件也造成現場5人受傷。

▲▼雲林斗六警匪追逐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六警匪追逐，嫌犯駕車衝撞圍捕警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解警方6日下午2時許在斗六市區發現通緝犯男子駕駛黑色轎車，鎖定其車牌後立即以優勢警力展開圍捕，雙方在雲林路二段、民生南路附近展開追逐，繞了數圈。

鄰近監視器畫面拍下，嫌犯駕駛黑色轎車沿著雲林路二段高速前行，後方還有警車緊追，隨後經過路口處時，一輛警車逆向駛來企圖攔阻、封鎖嫌犯逃逸路線。但嫌犯見狀後仍拒絕就逮，踩下油門猛力衝撞試圖突破防線，強大的撞擊力道讓車頭當場爛毀、安全氣囊也爆開，嫌犯與副駕女子一度受困車內；而遭撞的警車內也有3名員警受傷，其中2人手部骨折，無法動彈。

▲▼雲林斗六警匪追逐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嫌犯受困駕駛座，被警方拖下並上銬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方事後立即下車圍捕，但嫌犯與女子皆因受傷困在車內，警方立即先將女子救出，並送往醫院治療，隨後再將困在駕駛座、滿身是血的犯嫌拖出上銬，但當下犯嫌因受傷意識已經略為模糊，目前已送往醫院治療。

現場民眾指出，聽聞劇烈碰撞聲，隨後就見到濃煙竄出，起先還以為是一般車禍，直到看到眾多員警現身，才知道是警匪追逐。由於現場撞擊聲響相當大，一度被誤傳是警匪槍戰，事後警方也澄清，「沒有開槍」。

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▼車內安全氣囊爆開，現場血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林警匪槍戰多人受傷　斗六家樂福前濺血（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林警匪槍戰多人受傷　斗六家樂福前濺血（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林警匪槍戰多人受傷　斗六家樂福前濺血（圖／記者蔡佩旻攝）

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