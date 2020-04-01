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桃園老旅館「最後營業日」盡責通報　「3條通」男被逮：沒想到...

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▲遭通緝王姓男子投宿最後營業日旅館，卻因員工恪守職盡通報被逮。（圖／桃園警分局提供）

▲遭通緝王姓男子投宿最後營業日旅館，卻因員工恪守職盡通報被逮。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

40歲王姓男子身揹3條通緝到處打工為生躱避查緝，4月1日準備要南下到別的工地去，3月31日晚便找個比較舊的旅館住宿免得引人注意，沒想到還是被逮；巧合的是，該旅館因應社會變遷和疫情，昨晚是最後營業日，卻成功的協助警方緝獲通緝犯。

▲警方根據通報資料順利逮獲3條通緝的王姓男子。（圖／桃園警分局提供）

▲警方根據通報資料順利逮獲3條通緝的王姓男子。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局武陵派出所員警於昨晚20時許，接獲轄區某旅館業者通報資料，經清查發現住宿的王姓男子目前因竊盜、毀損等三案遭桃園地檢及桃園地院發布通緝中，員警立即趕到將其逮捕，王男表示知道自己被通緝，因為平日即在建築工地上班，便住在工地躲避警方查緝，因工程結束於今(1)日要南下到別的工地去，便找個比較舊的旅館住宿，沒想到會被逮。

通報資料的旅館已經營30年以上，但因社會環境變化影響和疫情影響客源，加上找不到員工，業者決定要停業退休了，當日是他們營業的最後一天，但旅館員工仍盡職責，不因最後一天營業而馬虎，將住宿客人資料通知警方，成功的協助警方緝獲通緝犯，讓員工最後一天上班有點戲劇性的結束。

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