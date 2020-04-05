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改槍男遭破門壓制　搜出安毒、15棵大麻盆栽…竟嗆警「你查槍，不能抓我毒」

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▲▼林姓男子被警方查獲改造槍枝，還查獲安毒及15棵大麻幼苗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓男子被警方查獲改造槍枝，還查獲安毒及15棵大麻幼苗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局獲報一名男子從事改造槍械販賣，經埋伏調查日前見時機成熟，持搜索票衝進他家，現場查獲毒品安非他命，及改槍工具，意外地在衣櫥內找到15盆大麻，男子還抗議「搜索票寫查槍，不能抓我毒品」，讓現場員警啼笑皆非，警訊後依毒品、槍砲罪移送法辦。

▼林姓男子改裝衣櫥種大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林姓男子被警方查獲改造槍枝，還查獲安毒及15棵大麻幼苗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，日前破獲改造槍械案，向上溯源調查時，鎖定一名44歲的林姓男子，經調查跟監埋伏，得知他在樹林區住家改造槍枝，經申請搜索票到他家中查緝時，林男家人還企圖將毒品安非他命沖入馬桶煙滅證據。

除了毒品外，隨後在房間裡查獲電鑽頭、銼刀、C型組、鑽孔器等改槍工具，就在搜索其他事證時，意外在衣櫥內起獲15棵大麻幼苗盆栽，林嫌還細心地裝設3組照明、抽風機、除濕乾燥設備。

林嫌見東窗事發當場傻眼，還指著搜索票抗議說「搜索票上面寫查槍，不能抓我毒品」，讓現場員警啼笑皆非，訊後仍依毒品罪、槍砲彈藥管制條例移送新北地檢署偵辦，並持續追查槍彈來源及大麻銷售管道。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼林姓男子被警方查獲改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林姓男子被警方查獲改造槍枝，還查獲安毒及15棵大麻幼苗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警訊後依毒品、槍砲等罪將林姓男子移送法辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林姓男子被警方查獲改造槍枝，還查獲安毒及15棵大麻幼苗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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