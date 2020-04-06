連假激情過後　雲林縣政府啟動府內14局處異地辦公

▲雲林縣政府在連假結束上班第一天正式啟動異地分區辦公，於距約1公里的雲林國中活動中心設置臨時辦公室。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，清明連假期間全台景點湧入大量人潮，連假後二周是重要疫情觀察期，昨有各大企業、學校在有學校發出針對警示景點發出問卷調查，記錄旅遊途經；雲林縣政府則在連假結束，上班第一天正式啟動異地分區辦公，於距約1公里的雲林國中活動中心設置臨時辦公室，有14局處進駐，不提供民眾洽公。

雲林縣政府於上週開始準備場地及佈置，在連假之前已試辦三天過程順利，適逢連假結束，6日正式啟動動異地分區辦公；雲林國中位於斗六市民德路，學校活動中心為獨立建築物並有獨立側門，縣府將建築物周圍以三角錐及鐵網架，設置8座流動廁所以與學生活動範圍做分隔。

計畫處長李明岳指出，以雲林國中活動中心為替代辦公場所，該建築設有獨立出入口，不會影響學生活動範圍，公務人員也不會進入校園，李明岳表示，避免有局處因疫情停擺，已經多次測試，進駐的局處人員要避免與縣府的同事面對面接觸，僅能以電子公文、電話連絡。

▲雲林縣政府今日正式啟動異地分區辦公，雲林縣長張麗善前往視察關心。（圖／記者蔡佩旻攝）

計畫處副長蘇建蒼說，今日正式進駐，原則上很多公文已簡化流程，公文到副處長這邊，能夠決行的我們即盡快處理，重要公文我們紙本才會送回府內給處長看，原則上電子公文已經上線，不受疫情影響，所以可按照正常流程送到縣長室決行。

雲林縣縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情緊張，公部門一定要超前部署，做好所有的整備工作，在人力運用及辦公場所應變方面，縣府上週就已展開測試，包括網路連線是否順暢、公文收發流程，以及電話、傳真、影印設備等是否一應俱全。

張麗善說，感謝計畫、人事、政風、行政等處緊密合作配合，目前已有14個局處室的副主管及各科承辦人員派員進駐，今日異地辦公正式啟動，所有辦公程序都能無縫接軌，服務效能不受影響。

▲雲林縣政府6日正式啟動異地分區辦公，於雲林國中活動中心設置臨時辦公室。（圖／記者蔡佩旻攝）



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