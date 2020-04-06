新竹男持棍棒國道「走秀」　駕駛差點嚇尿：碾過神主牌



▲男子在國道來去自如，駕駛們嚇得快閃。（圖／翻攝新竹大小事，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道1號南下竹北路段出現一名疑似精神狀態不穩的男子，他拿著棍棒走在國道上，與疾駛的車輛擦身而過，彷彿已將生死置身於事外，更多次跨越分隔島，於南北車道來去自如，不要命的行徑簡直嚇壞經過的駕駛們。警方到場交管並將男子制伏，才發現這名男子精神狀況不佳，目前已先將他送往醫院診療。

▲駕駛們紛紛閃避，男子也被警方通知119送往醫院治療。

有網友在臉書「新竹大小事」貼文「竹北南下遇到神風特工」，並附上2張行人上高速公路的畫面，引起網友討論，網友也紛紛回應「好像喪屍電影」、「走過拿金牌，碾過神主牌」、「走路真是豪邁，可能下一秒就要跟這世界說再見了」，還有疑似駕駛大呼「我差點撞到他耶」。

國道警察也表示，這起「行人上國道」是發生在國道1號南向91公里處，國道警方於6日上午接獲通報指稱，國道1號北向竹北出口車道附近有一名男子持鐵棍在車道上行走，期間男子還多次跨越中央分隔島於南、北向車道行走並欲攔阻行進間之車輛。

勤務中心獲報後立即派遣楊梅分隊趕赴現場，為防止男子亂竄致生事故，並實施該路段車道全線管制。這名疑似精神不穩的男子，經警方合力壓制保護管束後，已通報救護車送往醫院診療。該路段也於午後12時半排除交管，國道警將在蒐證後依相關事證函送地檢署偵辦。

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