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收假日「國道9路段」午後湧北返車潮　全線免收費延長到上午10點

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▲▼清明連假收假日國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲清明收假日北部國道北向路段路況預報圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

清明連假進入尾聲，高公局預估今（5）日以北返收假車潮為主，全日雙向交通量為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中，北向交通量可達64百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。高公局也預估，午後9國道路段將湧現塞車潮，其中，國5頭城（台9礁溪轉運站）-坪林北向路段，估從上午10點塞到晚上10點，建議北向用路人儘量於上午時段出發

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

請繼續往下閱讀...

▲4/5清明節，國道9路段估午後湧現塞車潮。（圖／記者陳家豪攝）

4/5（周日）重點易壅塞路段一覽表

國1
⚫下午北向
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-18 時南屯-后里（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3
⚫下午北向
16-18 時關西-大溪（4倍）
16-18 時大山-香山（4倍）
16-18 時竹山-中興（3倍）
16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5
⚫下午北向
10-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6
⚫下午西向
16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼清明連假收假日國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲清明收假日中部國道北向路段路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局表示，連假期間相關疏導措施包括：14-21時國5南向高乘載管制、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局也已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼清明節國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲清明連假國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）

另外，在省道方面，公路總局表示，明為清明連續假期最後一天，預估會出現另一波北返車潮，風景區路段也會有局部壅塞情形，如台18線（阿里山櫻花季），台9線蘇花公路、南迴公路、台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，部分路段已規劃替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

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