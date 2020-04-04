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清明節國道「8大地雷」估午後塞爆　國5北上最慘...連塞11hrs到深夜

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▲▼清明節國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲清明節北部國道北向路段路況預報圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

清明連假第三天，高公局預估今（4）日清明節，以旅遊、掃墓及北返收假車潮為主，全日交通量下修為105百萬車公里，約為平日年平均87百萬車公里的1.2倍。高公局也預估，8國道路段將湧現塞車潮，其中，國5頭城（台9礁溪轉運站）-坪林北向路段，估從上午11點塞到晚上10點，建議用路人可多利用上午時段出發。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

請繼續往下閱讀...

▲4/4清明節，國道8路段估午後湧現塞車潮。（圖／記者陳家豪攝）

4/4（周六）重點易壅塞路段一覽表

國1
⚫下午北向
14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3
⚫下午北向
16-20 時關西-大溪（4倍）
16-20 時大山-香山（4倍）
16-20 時竹山-中興（3倍）
16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5
⚫下午北向
11-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

▲▼清明節國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲清明節中部國道北向路段路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局表示，連假期間相關疏導措施包括：7-12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局也已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼清明節國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲清明連假國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）

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