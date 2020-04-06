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農業紓困申請達26.6億、電商銷售1.95億！陳吉仲提「3方向」救農漁民

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲表示，（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

因應新冠肺炎全球擴散，農委會今（6日）下午召開記會宣布，強化相關農產業紓困振興措施，除原已編列特別預算並動支相關基金共計53億元，啟動各項紓困振興措施，更追加特別預算20億元，提出新一波紓困方案，包括將運用於擴大融資貸款規模、補貼艱困經營者之員工薪資及營運支出、提高行銷補助等，加碼提供受衝擊產業所需協助。

陳吉仲說明，行政院已通過紓困振興特別條例修正案，追加特別預算1500億元，其中農業部門從原本53億元增加至73億元，所增加20億元額度主要將運用於3個面向，包括優惠利率貸款及利息補貼等融資協助，將提高額度及擴大適用對象，經費8億元。幫助農企業及農漁民團體穩住員工之薪資支出及營運成本等紓困措施，經費8億元，如蘭花產業、屏東農業生物科技園區內農業生技產業或農漁民團體。

請繼續往下閱讀...

陳吉仲說，為保障員工不受疫情影響被資遣，協助發生營運困難之業者，倘願意維持員工原薪資80%以上水準，將提供部分薪資補貼或提供相關營運支出協助，亦將補助農漁民生產所需資材，減輕農漁民的負擔。

▲▼ 農業紓困振興加碼20億 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲農業紓困振興加碼20億 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲說明，針對農業紓困貸款、強化國內多元行銷及電商網購、拓展海外市場、輔導生產結構調整、提振休閒農業等面向，協助產業降低所受衝擊。紓困融資辦法公布2個多星期，至4月1日止，已受理紓困貸款申請案共計462件、金額26.6億元，已核准218件、金額12.4億元。

農委會盤點國內農漁畜產品供應情形，稻米目前尚有90萬公噸公糧庫存，為法定安全存量3倍。未來6個月稻米可生產120萬公噸，蔬菜、水果供應量可達144萬公噸、155萬公噸，高於安全水準，畜產及水產品供應亦足夠國內維持日常所需。

另外，在國內行銷推展部分，陳吉仲表示，「台灣農產嘉年華」網路購物活動，辦理3場次媒合會，與近50家電商業者共同合作，提供超過6000項國產有機、產銷履歷、CAS及QR code等具溯源農產品供消費者線上選購，迄今訂單已有18.7萬筆，銷售額達1.95億元。農委會強調，針對振興措施部分，將加大國內外多元行銷之力道，包含物流費、拓銷費用等，經費4億元，針對受國際運費調漲影響的農產品，滾動檢討提高外銷運費補貼額度，協助仍有訂單之產業，持續出口，並開拓電商等多元通路。

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