不讓防疫出現破口！　台南藍軍：請市府調查學生清明旅遊史

▲台南市議會國民黨團書記長王家貞，要求台南市政府深入了解大學以下學生連假旅遊動態，不讓防疫出現破口。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明連假去過國家級警報示警的11個景點嗎？台南市議會國民黨團6日要求台南市政府，深入了解大學以下學生連假旅遊動態，不讓防疫出現破口。

書記長王家貞指出，在此防疫第一當下，新北市府已要求員工戴口罩上班，鴻海、多家金控等公司要去「警點」旅遊員工在家自主管理，而小朋友抵抗力弱，全球已很多青少年確診，也發生孤獨死亡病例，若家長無視疫情拉警報，不聽醫護人員的提醒，硬是去人擠人，請台南市府主動調查學生清明旅遊史，關心小朋友青少年身體狀況，建議這些同學進入校園要戴口罩，保護自己也保護同學和老師，不要讓校園成了防疫破口。

王家貞痛心指出，看看歐洲、美國在這次新冠肺炎疫情死亡數不斷攀升的慘況，原以為國人已學得教訓，已醒悟，我們一切靜好，是有前線的醫護人員為我們負重前行，就算中央疫情指揮中心不發禁足令，大家都願意清明連假乖乖待在家共同防疫，無奈看到各知名景區人滿為患，醫護人員跳出來痛批，兩天後，CDC才發布11景點國家級警報，才知網友痛罵「白目」、「自私」真的不為過。

王家貞說，新北市政府已要求這些去11個國家級警報景點的員工，一定要戴口罩上班，否則就不用上班了，富邦金控、國泰金控、鴻海等公司也紛紛在夜間緊急發文，要這些去過11個景點的員工居家辦公7天或14天，國家級警報中，台南市關子嶺、烏山頭也上榜，人擠人擠出大家對疫情的關切，台南市政府在清明連假之後，是否也要跟進新北市的作法？

王家貞表示，她鼓勵親子共遊，但全球新冠肺炎確診病例和死亡數一直快速增加，美國8千多例死亡數，美麗的紐約中央公園成為停屍間，義大利和西班牙死亡數都1萬多人，台灣是地球村的一分子，有多少樂觀的本錢，家長真愛自己的孩子，就不會在此疫情緊張的時刻帶著孩子出遊，讓孩子身歷險境。

不讓防疫出現破口人人有責，台南市議會國民黨團要求，台南市政府應做表率，調查有多少公部門員工在清明連假去過11個國家級警報警示的景點，要求他們都戴口罩上班，學校裡有有多少學生，也去過這11個『警』點，學生抵抗力較弱，請台南市政府密切關心這些學生的健康，也請學生這段時間上學要戴口罩進入校園，不要讓校園成為防疫破口。未來還有勞動節和端午節連假，請台南市政府提早研擬一套旅遊防疫措施，不要讓台南市景點又遭國家級警報點名，這樣對景區和民眾傷害更大。

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