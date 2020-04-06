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影／首見公幼停課！染疫4歲童發燒後曾在幼兒園上課4天半

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記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中公布今日新增10例確診個案中有1例為本土病例（案365），是先前確診美國返台家庭群聚個案的4歲孫子。指揮中心發言人莊人祥表示，個案在3月25日出現發燒症狀，曾經被單獨隔離讓家長接回，其後有返回上課，到奶奶4月2日被確診前曾經有上課4天。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

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莊人祥說明，該個案為案343（奶奶）、356（爺爺）同住家人，3月25日曾出現發燒症狀，期間在幼兒園被導師放置單獨隔離空間被接回，26日請假休息、27日返回上課，經過週末兩日放假，30日、31日、4月1日也有上課。到了4月2日個案奶奶檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診；該起家庭群聚截至目前共掌握175名接觸者。

莊人祥說明，這名幼童的同住家人共有5人，和爺爺、奶奶、爸爸、媽媽以及另外一個弟弟都是同住，至於接觸者匡列，統計幼兒園有38人居家隔離，包含老師、廚工、同班同學；一般接觸者83人自主健康管理包含不同班老師、學童。總計幼兒園4個班，全面停課兩週。

根據指揮中心資料，案356（爺爺）曾於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於昨（5）日確診，先前確診的妻子（案343、奶奶）則為相關家庭群聚。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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