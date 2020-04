iPhone 12 pro 傳搭載LiDAR光學雷達掃描儀　三鏡頭功能更強大！　

▲iPhone 12 盛傳將搭載 LiDAR 系統。(圖/Phonearena)

記者謝仁傑/綜合報導

流傳 iPhone 12 將在相機功能方面作出許多升級,包括更強大的感測器及加入深度映射技術。在新洩漏的渲染圖顯示,iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的鏡頭組排列,包括廣角、超廣角、遠攝鏡頭,以及 LiDAR(光學雷達)掃描儀。

推特用戶 @choco_bit 發佈一則推文,圖像中 iPhone 12 的背部鏡頭組顯示,其中三個鏡頭是正常的,而右下角的第四個則長得不同,該用戶推測其可能為 LiDAR。

@appleinsider @MacRumors @9to5mac you guys excited about iPhone 12Pro and 12ProMax with Lidar? pic.twitter.com/CQaQcb6hQ5