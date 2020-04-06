iPhone 12 pro 傳搭載LiDAR光學雷達掃描儀　三鏡頭功能更強大！　

▲iPhone 12 盛傳將搭載 LiDAR 系統。（圖／Phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

流傳 iPhone 12 將在相機功能方面作出許多升級，包括更強大的感測器及加入深度映射技術。在新洩漏的渲染圖顯示，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的鏡頭組排列，包括廣角、超廣角、遠攝鏡頭，以及 LiDAR（光學雷達）掃描儀。

推特用戶 @choco_bit 發佈一則推文，圖像中 iPhone 12 的背部鏡頭組顯示，其中三個鏡頭是正常的，而右下角的第四個則長得不同，該用戶推測其可能為 LiDAR。



LiDAR 是今年 iPad Pro 新增的一套系統，通常被用在飛機或自駕領域。系統中囊括了 ToF 感測器，使蘋果 LiDAR 掃描儀比 Android 手機上的 ToF 相機更為複雜，也更加先進，能使蘋果的新設備在視覺和AR應用上表現更佳。

據稱該推特帳戶是由前 Apple 授權合作夥伴經營的，過去也曾提供有關 Apple 產品的漏洞。儘管目前不清楚這張圖的來源，不過外媒推測可能是內部設計文檔或服務手冊中的一部分圖像。



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