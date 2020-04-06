　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12 pro 傳搭載LiDAR光學雷達掃描儀　三鏡頭功能更強大！　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 12在外觀上可能回歸經典原型。（圖／Phonearena）

▲iPhone 12 盛傳將搭載 LiDAR 系統。（圖／Phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

流傳 iPhone 12 將在相機功能方面作出許多升級，包括更強大的感測器及加入深度映射技術。在新洩漏的渲染圖顯示，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的鏡頭組排列，包括廣角、超廣角、遠攝鏡頭，以及 LiDAR（光學雷達）掃描儀。

推特用戶 @choco_bit 發佈一則推文，圖像中 iPhone 12 的背部鏡頭組顯示，其中三個鏡頭是正常的，而右下角的第四個則長得不同，該用戶推測其可能為 LiDAR。 


LiDAR 是今年 iPad Pro 新增的一套系統，通常被用在飛機或自駕領域。系統中囊括了 ToF 感測器，使蘋果 LiDAR 掃描儀比 Android 手機上的 ToF 相機更為複雜，也更加先進，能使蘋果的新設備在視覺和AR應用上表現更佳。

據稱該推特帳戶是由前 Apple 授權合作夥伴經營的，過去也曾提供有關 Apple 產品的漏洞。儘管目前不清楚這張圖的來源，不過外媒推測可能是內部設計文檔或服務手冊中的一部分圖像。


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

果粉可以放心啦！　外媒傳 iPhone 12 仍有望在秋季發佈
iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素鏡頭、最大電量4400mAh
影／深藍背蓋、螢幕尺寸選擇多　2020高階iPhone六大亮點一次看

ET快訊
咳嗽女現金放門外！外送員不安「在隔離嗎」　得3字回應嚇到全身
桃園男居家檢疫提早半天解禁　爽吃餐廳再搭高鐵衝台南...鄭文
逛夜市、市場要戴口罩！最新指引最快今日公布
iPhone 12 pro渲染圖曝光！搭載「LiDAR光學雷
陳時中提彈性上下班　北市府周三啟動「5千公務員2小時分流」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

iPhone 12 pro 傳搭載LiDAR光學雷達掃描儀　三鏡頭功能更強大！　

Zoom爆訊​息傳送中國大陸　特斯拉、紐約市各級學校、NASA將停用

蘋果最新秘密功能曝光　新款iPad Pro擁有自動防竊聽功能

三星全新第三代Galaxy Buds外型曝光　最快下半年就上市

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

iPhone 12 pro 傳搭載LiDAR光學雷達掃描儀　三鏡頭功能更強大！　

Zoom爆訊​息傳送中國大陸　特斯拉、紐約市各級學校、NASA將停用

蘋果最新秘密功能曝光　新款iPad Pro擁有自動防竊聽功能

三星全新第三代Galaxy Buds外型曝光　最快下半年就上市

賓士AMG G63另類「內在改裝」　木頭後行李箱更符戶外越野精神

亞股反攻！　日韓股漲逾2％、台港股漲逾1％

拒絕洗肝、擺脫管線束縛…　知名水墨畫家戴武光精彩人生尊嚴謝幕！

美國確診飆破30萬！陸使館緊急安排包機「先接回小留學生」

李進勇：「公民投票」不在籍投票草案7月提出

連假激情過後　雲林縣政府啟動府內14局處異地辦公

不能拖累阿嬤...單親9歲女童「沿街賣蛋籌52萬」　姑姑：怕被誤會暫不收善款

蘇梅島明起「封島」直到月底！旅客須提供健康證明　來自疫區者隔離14日

疫情黑天鵝襲擊外匯市場　瑞銀估亞幣下半年有望復甦

師生上課戴口罩？　北市府「目前沒有強制」⋯原因曝光

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

3C家電熱門新聞

iPhone 12 pro 傳搭載LiDAR光學雷達掃描儀　三鏡頭功能更強大！　

即／平價iPhone名稱是它、明預購

Zoom爆訊​息傳送中國大陸　特斯拉、紐約市各級學校、NASA將停用

Apple新HomePod快來了？

三星全新第三代Galaxy Buds外型曝光　最快下半年就上市

蘋果最新秘密功能曝光　新款iPad Pro擁有自動防竊聽功能

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

旗艦新iPhone曝五大招迎戰安卓機

果粉甭擔心了！　傳 iPhone 12 仍有望在秋季發佈

iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素鏡頭、4400mAh電池

2020高階iPhone六大亮點一次看

你敢出門我就爆雷！Netflix廣告看板劇透影集結果

2020 iPad Pro外媒評測出爐　觸控板獲好評

2019年音樂串流服務漲32%

更多熱門

相關新聞

蘋果推出醫用防護面罩助全球抗疫

蘋果推出醫用防護面罩助全球抗疫

新冠肺炎（COVID-19）疫情陰影籠罩全球，許多國家出現醫療物資短缺問題。美國蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）美東時間5日宣布，蘋果為醫護人員設計出一款醫用面罩，號稱2分鐘內可以組裝完成，目標是每周生產100萬個。

蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

蘋果最新秘密功能曝光　新款iPad Pro擁有自動防竊聽功能

蘋果最新秘密功能曝光　新款iPad Pro擁有自動防竊聽功能

旗艦新iPhone曝五大招迎戰安卓機

旗艦新iPhone曝五大招迎戰安卓機

用同組帳密注意！外媒爆iCloud鑰匙圈新改變

用同組帳密注意！外媒爆iCloud鑰匙圈新改變

關鍵字：

蘋果AppleiPhone 12LiDAR

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

五一連假是否取消？陳時中回應了

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

陳時中提彈性上　內政部6日執行

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

國泰金：1200員工6日改居家辦公

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面