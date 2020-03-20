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果粉可以放心啦！　外媒傳 iPhone 12 仍有望在秋季發佈

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▲▼iPhone 12在外觀上可能回歸經典原型。（圖／Phonearena）

▲iPhone 12仍有望在今年秋天上市。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒《彭博社》報導，蘋果雖已恢復中國的零售門市，但供應鏈目前仍極不穩定。不過蘋果在一份新的ˊ報告中表示，5G的 iPhone 12 仍有望在今年秋天上市。

蘋果本週推出了新的iPad Pro、MacBook Air，以及Mac mini，但這些產品很可能是1月開始生產的，當時正值新冠病毒（COVID-19）最嚴重的影響。該報告也表明疫情是iPad Pro的「Magic Keyboard」延遲到5月才發貨的主因。

由於零件出貨量下降，蘋果的供應鏈仍未按正常速度發展，一位供應鏈中的人員表示，零件要穩定地輸出，起碼還需要一個月或更長時間。

▲▼iPhone 12,海軍藍。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

▲iPhone 12傳有新色海軍藍。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

馬來西亞主要的蘋果供應商已經停產了兩週，其他國家包括韓國、英國、美國、義大利和德國的蘋果供應商和團隊也受到影響。蘋果依靠博通（Broadcom）生產無線晶片，但博通執行長 Hock Tan 已經表示，疫情將對半導體產業產生衝擊，尤其是在下半財年。

不過，知情人士表示，中國工廠停產期間，蘋果還是製造出數量有限的新型號測試版。它將在四月左右開始批量生產新的外殼，然後五月左右開始做最終組裝、測試和包裝。

消息人士表示：「截至目前為止，5G iPhone 仍按計劃將在秋天推出，但大規模生產預計要到5月才能開始。」


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