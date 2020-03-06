iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素鏡頭、最大電量4400mAh

▲傳iPhone 12將在鏡頭與電量有所提升。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

去年iPhone 11 Pro升級為三鏡頭，三顆影像感測器分別具有超廣角、廣角和長焦功能，不過像素清一色都是1200萬。面對競爭對手推出高達1億像素的高解析度，蘋果會如何在鏡頭上有所提升，也引起大家關注。

知名Youtube頻道EverythingApplePro，與國外知名爆料專家Max Weinbach合作，宣稱蘋果已經開發出搭載6400萬像素鏡頭，提高變焦能力的新手機。然而，不同於華為P30 Pro、三星Galaxy S20 Ultra的潛望式鏡頭，蘋果和Google一樣仍依賴「數位裁切」，因為潛望結構和當前的Face ID人臉識別有衝突。

另外，在拍照方面，Max Weinbach指出蘋果的超廣角鏡頭光圈將採用f／1.6，同時長焦也支援夜景模式，並新增微距拍攝模式、改良HDR。

當然，iPhone 12 Pro肯定會支援5G，據傳最高規的iPhone 12 Pro Max電池最大容量將提高到4400mAh。



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