　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物預約登記iPhone SE　送600元折價券開賣直接抵用

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼新iPhone SE有黑、白、紅三色可選。（圖／翻攝自Apple官網）

▲新iPhone SE台灣最低售價14,500元起，現在只要上東森購物網預約登記，即可獲得600元折價券。（圖／翻攝自Apple官網）

記者洪菱鞠／台北報導

史上最便宜的iPhone SE終於上架了，將於4/24正式開賣，最低1.5萬元就能入手，讓不少人期待換新機改當果粉，現在只要上東森購物網預約登記，即可獲得600元折價券，於開賣期間抵用之外，東森購物網也宣布正式與台灣蘋果簽約合作，成為台灣唯二網購平台全產品授權之銷售通路。

東森購物網表示，正式簽約成為APPLE授權經銷商後，消費者除了可以優惠價格在網站上購入iPhone、MacBook、iPad、Beats等喜愛的APPLE產品，現在更多了一份原廠認證保障，這也是東森購物一直以來的堅持，不只是買得便宜，還要買得安心。

東森購物網正式與台灣蘋果簽約合作，成為台灣唯二網購平台全產品授權之銷售通路（圖／翻攝自東森購物網）

▲目前東森購物正在籌備APPLE旗艦館，預計於5/20開館。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網表示，過去銷售APPLE商品多透過電信商及經銷商，銷售經常供不應求，即便如此，從2016年至2019年仍年年成長，整體銷售成長近10倍，今年加入APPLE銷售體系後，預期將超越過去3年的成長幅度，年銷售可望再提升10倍。

目前東森購物正著手籌備APPLE旗艦館，預計於5/20上線開館，並推出限時活動吸引廣大果粉，包含iPhone下殺85折起、MacBook $25,900元起、iPad $9,900起，此外也積極深入APPLE生態鏈，規劃APPLE PAY活動將於5月底上線，並在618推出意想不到的回饋優惠。

ET快訊
英研究「安全國家」台灣排第七　陳時中坦言「嚇一跳」曝原因
驚悚畫面！北橫騎士過彎超車打滑　慘被聯結車「輾壓2次」斷魂
快訊／疫情影響　今年金曲獎確定延期
快訊／連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案
LIVE／今天再拚零確診？　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物預約登記iPhone SE　送600元折價券開賣直接抵用

滿滿干貝、小鮑魚！台式口味再出招　澎湖XO醬海鮮雙口味限量開賣

蛋蛋正能量！力挺防疫醫檢師　麥當勞祭出3500份「陽光蛋堡」

自煮風潮夯！寶雅集點換德國鑄鐵鍋，換購價一折起

最省0元入手iPhone SE　3大網購與蘋果官網同步開放預購

0確診咖啡買1送1「APP塞車當機」！超商：8小時不限量

慶台灣二度0確診！超商「限時8小時」大杯熱美式、拿鐵買1送1　16時開跑

搜尋熱度狂勝衛生紙　《動物森友會》好玩到搶買5大配件

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可

小資族要把握！超商首賣「防疫箱」　零食飲料、日常品最低49折一次滿足

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

東森購物預約登記iPhone SE　送600元折價券開賣直接抵用

滿滿干貝、小鮑魚！台式口味再出招　澎湖XO醬海鮮雙口味限量開賣

蛋蛋正能量！力挺防疫醫檢師　麥當勞祭出3500份「陽光蛋堡」

自煮風潮夯！寶雅集點換德國鑄鐵鍋，換購價一折起

最省0元入手iPhone SE　3大網購與蘋果官網同步開放預購

0確診咖啡買1送1「APP塞車當機」！超商：8小時不限量

慶台灣二度0確診！超商「限時8小時」大杯熱美式、拿鐵買1送1　16時開跑

搜尋熱度狂勝衛生紙　《動物森友會》好玩到搶買5大配件

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可

小資族要把握！超商首賣「防疫箱」　零食飲料、日常品最低49折一次滿足

零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

患難見真情！日本政府發言人3天2度提台灣　再謝台捐200萬片口罩

欠1.8萬罰款房屋被法拍改「暫緩點交」！基隆男：心聲被聽見了…逆轉關鍵曝

超前部署視察防汛整備　盧秀燕：防疫與防災一樣重要！

增添LED頭燈＆全彩儀表！「19.8萬元」4缸重機新年式登場

主動當志工讓浪浪變漂亮...幫助牠們找家　善心美容師巧遇專屬毛孩

20歲台男「冒充公安」！用一條簡訊騙走1千萬…在瀋陽被逮捕

收錄台北不限時咖啡廳！7間特色裝潢　自然、文青風全都有

玩花蓮、高雄都有優惠！飯店推3天2夜住房專案　折扣到6月底

妙齡女大婚前竟遭醫院接駁車倒車輾斃　交管員判刑6月

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

消費熱門新聞

慶二度0確診！超商限時咖啡買1送1

網購預約買iPhone SE　最省0元入手

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

0確診咖啡買1送1「APP塞車當機」！超商回應了

人手一籃「神級液體衛生棉」！通路再爆囤貨潮

《動物森友會》爆紅　5大配件搶起來

必勝客澎湖XO醬海鮮口味限量開賣

力挺醫檢師　麥當勞祭出3500份蛋堡

東森預約登記iPhone SE　送600元折價券

寶雅集點換購德國鑄鐵鍋開跑！

限時13天！OK mart發放「線上振興福利券」

小資族要把握！超商首賣限量「防疫箱」

遠百總座：今年是百貨最辛苦一年

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

更多熱門

相關新聞

南韓唯一Apple Store明日恢復營運！　蘋果逐步重啟門市

南韓唯一Apple Store明日恢復營運！　蘋果逐步重啟門市

蘋果位於南韓首爾江南區第一間蘋果直營門市 Apple Garosugil，有望在明（18）日重新恢復營運。這家門市店是南韓唯一的蘋果門市，於2018年開業。蘋果的一份聲明中表示，韓國在疫情控制方面已做出巨大的努力，疫情曲線趨於平緩，判斷符合「足夠安全」的重啟目標。

iPhone電池壽命大評比！「電池續航王」是這款

iPhone電池壽命大評比！「電池續航王」是這款

iPhone SE拉崩安卓中階手機！　全球4G手機準備跳樓清倉

iPhone SE拉崩安卓中階手機！　全球4G手機準備跳樓清倉

配備新螢幕「Mini-LED」iPad Pro　傳延至明年初問世

配備新螢幕「Mini-LED」iPad Pro　傳延至明年初問世

程式碼洩密！iPhone SE還會有「Plus」版本

程式碼洩密！iPhone SE還會有「Plus」版本

關鍵字：

東森購物台灣蘋果APPLEiPhoneMacBookiPadiPhone SE

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面