東森購物預約登記iPhone SE　送600元折價券開賣直接抵用

▲新iPhone SE台灣最低售價14,500元起，現在只要上東森購物網預約登記，即可獲得600元折價券。（圖／翻攝自Apple官網）

記者洪菱鞠／台北報導

史上最便宜的iPhone SE終於上架了，將於4/24正式開賣，最低1.5萬元就能入手，讓不少人期待換新機改當果粉，現在只要上東森購物網預約登記，即可獲得600元折價券，於開賣期間抵用之外，東森購物網也宣布正式與台灣蘋果簽約合作，成為台灣唯二網購平台全產品授權之銷售通路。

東森購物網表示，正式簽約成為APPLE授權經銷商後，消費者除了可以優惠價格在網站上購入iPhone、MacBook、iPad、Beats等喜愛的APPLE產品，現在更多了一份原廠認證保障，這也是東森購物一直以來的堅持，不只是買得便宜，還要買得安心。

▲目前東森購物正在籌備APPLE旗艦館，預計於5/20開館。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網表示，過去銷售APPLE商品多透過電信商及經銷商，銷售經常供不應求，即便如此，從2016年至2019年仍年年成長，整體銷售成長近10倍，今年加入APPLE銷售體系後，預期將超越過去3年的成長幅度，年銷售可望再提升10倍。

目前東森購物正著手籌備APPLE旗艦館，預計於5/20上線開館，並推出限時活動吸引廣大果粉，包含iPhone下殺85折起、MacBook $25,900元起、iPad $9,900起，此外也積極深入APPLE生態鏈，規劃APPLE PAY活動將於5月底上線，並在618推出意想不到的回饋優惠。