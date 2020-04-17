iPhone SE拉崩安卓中階手機！　全球4G手機準備跳樓清倉

▲iPhone SE的平價價格震撼安卓中階手機市場。（圖／資料庫）

記者謝仁傑／綜合報導

向來產品單價偏高的蘋果，日前推出起價僅14,500元的新一代 iPhone SE，猶如對 Android 手機市場投下一顆震撼彈。電商巨頭 Amazon 和通路商 Best Buy，就將去年 Google 發表的中階手機 Pixel 3a，從399美元（與SE起價相同）的售價分別砍至299美元和249美元，相當於8,000元有找的價格。

不過由於 Pixel 4a 預計將於5月的 Google I/O 檔期發佈，Google 近期也對高階手機 Pixel 4 系列推出促銷活動，也可能都是 Pixel 3a 降價的原因。外媒預測，定價與 SE 同為399美元的 Pixel 4a，銷量可能會受到很大的影響。三星 Galaxy A51，也從350美元降價到280美元。

科技外媒《Android Authority》指出，新代 iPhone SE 不但在規格配備上都相當優秀，且價格相當實惠，相較於目前美國市場之中，同價位的競品 Android 並沒有能夠與其匹敵的對手，這對於中階平價的 Android 手機來說，將會受到很大的衝擊。

不過降價的其實不只 Android，事實上在月初，iPhone 11 系列就已經在中國進行一波大降價，其中 iPhone 11 Max 降價多達新台幣7,000元。天風國際分析師郭明錤表示，由於疫情使得中國的4G手機庫存多達6,000萬支，然而即將步入5G時代，勢必得對4G手機進行一波「降價清倉」。

新一代 iPhone SE 以399美元的價格推出，讓人感受到在5G的腳步逼近之前，或許汰換掉4G手機的趨勢正在悄悄浮現。



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