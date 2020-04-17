配備新螢幕「Mini-LED」iPad Pro　傳延至明年初問世

▲搭載Mini-LED的新款iPad Pro傳可能會在今年底或明年初亮相。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果3月中才推出的新的 iPad Pro，先前傳出會在下半年推出更出色的5G型號，據《phoneArena》報導指出，它可能會進行一系列提升，包括顯示器的升級。不過關於 New iPad Pro 的具體推出時間，分析師們及科技爆料專家的說法也有分歧，最新說法指可能因為疫情影響，而推延到2021年初發佈。

現今推出的 iPhone 和 Apple Watch 幾乎都將OLED螢幕作為標準配備，唯一的例外是新發佈的 iPhone SE。多年來人們一直在期待著 OLED 顯示器成為設備的標準備配，然而蘋果卻計劃跳過該技術，轉而使用它已經進行了一段時間的新型顯示器 Mini-LED。

通常蘋果需要18個月才會對 iPad Pro 系列進行升級，因此重新設計並配備 Mini-LED 顯示器的 iPad Pro 最早的發佈日期原本應是明年9月或10月，最早也應是在2021年6月的WWDC上亮相。不過分析師郭明錤仍表示，今年12月具有新款螢幕的 iPad Pro 很可能會與 iPhone 12 系列一同亮相；而廣發證券（GF Securities）分析師 Jeff Pu 認為，由於「複雜的面板設計」，新款 iPad Pro 已被推延到2021年初。疫情持續流行，蘋果許多員工目前仍在遠端工作，整體工作流程效率可能會下降。

一個月前爆料達人 Jon Prosser 也指出，蘋果正計劃在今年晚些時候推出配備 A14X Bionic 的 5G iPad Pro，並在2021年單獨推出的搭載 Mini-LED 顯示器的 iPad Pro。

新的 iPad Pro 系列可能採用明顯更窄的邊框，背部面板也可能做更動，不過這都只是現階段的猜測。



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