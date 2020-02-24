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深藍背蓋、螢幕尺寸選擇多　2020高階iPhone六大亮點一次看

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▲▼iPhone 12,海軍藍。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

▲外傳今年將推出的高階款iPhone將會以海軍藍做為年度特殊色。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

記者邱倢芯／台北報導

外傳在今年3月底，Apple將會推出iPhone SE的後繼產品iPhone SE 2（或稱iPhone 9），不過對於大部分的消費者來說，每年秋季固定會推出的高階款iPhone吸引力還是比較大，統整了目前市場上對於iPhone 12的傳聞與分析報告，可理出六大亮點。

2020特殊色定調海軍藍
2019年的iPhone Pro與iPhone Pro Max的特殊色「夜幕綠」推出後，馬上引起市場上的熱烈討論，且根據台灣電信三雄皆指出，「夜幕綠」的詢問度相當高，甚至在市場上一度缺貨。

根據日本情報網站《Mac Otakara》先前的一份報告指出，今年Apple將會以海軍藍做為年度特殊色。

螢幕尺寸選擇多
如果先撇除春季將推出的低價款iPhone來說，今年秋季Apple有可能會推出三種不同尺寸的手機，分別是5.4吋、6.1吋，以及6.7吋。最大尺寸的機款預計將會比現在的iPhone 11 Pro Max更大、更薄。

外觀變化與iPhone 11雷同
雖然iPhone 12的尺寸選擇多元，不過有分析報告認為，iPhone 12的外觀可能會與目前已經發售的iPhone 11差不多，但是邊框會較iPhone 11來得彎曲。這也意味著，許多消費者希望剪去的手機瀏海依然會保留下來，不過是否會縮小目前還未能確定。

▼據傳iPhone 12在外觀上會與iPhone 11雷同。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

機款選擇提升成四款
上述有提到，2020年的高階款iPhone尺寸會有三種，不過在機款的選擇上則是會提升到四款；根據報告顯示，5.4吋及6.7吋屆時將會個推出一款，而6.1吋則是會有兩種機款可供選擇，今年預計將會成為有史以來最多iPhone可選擇的一年。

5G iPhone終於要問世
不同於安卓陣營的步調，Apple一路推遲到今年才會推出5G版的iPhone；根據天風證券分析師郭明錤的報告指出，今年至少會有三款iPhone支援5G網路。

不過有趣的是，好不容易與高通達成和解的Apple，日前傳出對高通的QTM 525 5G毫米波天線不滿意，因為若是採用高通的方案，那麼iPhone 12機身厚度會變得更厚，因此傳出Apple這次將會自行設計iPhone 12的天線。

主鏡頭也將有3D感測
眾所皆知的是，iPhone自X版本開始，就在前鏡頭上搭載了3D感測系統（TrueDepth），以做為人臉辨識（Face ID）、Animoji之用。不過這項功能遲遲未搭載於後置主鏡頭上，外傳今年推出的高階機款，將會把3D感測功能加入。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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