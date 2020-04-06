清明連假國旅客爆量！這兩處「交叉感染」風險最高

▲交通部祁文中次長。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假結束，交通部次長祁文中表示，連假期間國道西部幹線交通量減少15％，東部幹線則是通車以來車流量較大，部分風景區群聚現象嚴重，尤其在海邊、夜市等地，民眾會因為吃喝活動而脫掉口罩，若未保持適當社交距離，恐怕就有交叉感染風險。

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中央流行疫情指揮中心4日上午11點55分，針對國內11處知名景點發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息。

第一則細胞簡訊是針對一般景點如「阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮」等。

另一則是針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

▲民眾到海邊遊玩多不會戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

祁文中表示，經查，今年清明連假國道西部幹線交通量減少15％，東部幹線則是通車以來車流量較大，雖然國道車流總量減少，但部分風景區群聚現象嚴重，呼籲民眾應保持適當社交距離。

祁文中表示，在海邊、夜市等景區，民眾多會為了吃喝、玩水而拿下口罩，若未保持適當社交距離，恐怕就有交叉感染風險。至於是否針對曾去過警示景點者觀察，則交由指揮中心決定，他表示，要判斷哪個人去過哪些地方，也有點困難。

祁文中表示，未來指揮中心若宣布彈性上班，交通部也會配合辦理，此措施可使人群避免群聚，也能在異地上班，減少感染機會。另外交通部各局處會議室都有規定要配戴口罩，若在辦公室內與同仁距離不足，也必須戴上口罩，但口罩的防護力畢竟不是百分百，因此還是希望同仁都可以維持適當社交距離。