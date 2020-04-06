呂秋遠兩指標分析疫情裁員潮　勸母湯「經濟回溫補人更難」

▲不少上班族都是依靠大眾交通工具通勤。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，台灣上班族有48.4％的人擔心公司業績下滑，會因此遭到裁員。律師呂秋遠6日在臉書PO文並提出兩個指標，讓員工以及企業主自行評估未來的路該怎麼走，「那麼，公司該裁員嗎？我會建議盡量不要」，畢竟等到之後經濟慢慢回溫，到時要補人會更不容易。

yes123求職網近日公布一份「職場防疫大作戰與抗疫經濟學調查」，結果顯示上班族不僅擔心經濟受到疫情衝擊，也害怕收入減少或飯碗不保，有52.8％的人擔憂公司業績下滑，會被迫放無薪假（減班休息），還有48.4％的人害怕因此被裁員。更糟糕的是，合計有50.7％的勞工透露，今年原本有加薪的期望，其中較悲觀的30.3％表示，現在覺得因為疫情影響變成無望；偏樂觀的20.4％認為不會因疫情而改變。

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▲民眾保持適當社交距離、勤洗手、戴口罩，才能降低感染風險。

對於勞工最擔心的無薪假、被裁員等問題，呂秋遠6日在臉書PO出一篇長文，提供兩大指標給員工以及企業主思考，不論是面臨裁員、失業還是得結束營業等問題，「別太自責，這不是你的錯」，首先可以想想看公司本身是否已經出現狀況，假如有，那麼早日收手會比較好；對員工來說也是同樣的道理，如果公司營運有問題或是早已無心這份工作，那麼這波疫情就是一個機運，大家可以在這段期間好好休息，尋找職業訓練機會，等到經濟能量爆發時，就是「復活」的大好時機。

第二個指標是，假如公司先前的營運狀況不錯，面對這波疫情衝擊是否應該裁員。呂秋遠認為，在公司原本還不錯的前提下，如果老闆希望放無薪假，甚至是留職停薪，員工是可以考慮的，畢竟公司沒有活下來，其他什麼都是空談，但要不要裁員，「我會建議盡量不要，除非是體質調整，或是趁機淘汰真的表現不好的員工」，企業主想辦法借錢維持運轉、另謀轉型等等都會比裁員好，因為等到疫情結束、經濟回溫，到時要再補人會更不容易。