陳建仁女兒傳「瘟疫中的我」一圖　教你從驚慌→學習→成長

▲副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情境外移入持續增加，副總統陳建仁5日在臉書分享大女兒傳給他的一張「瘟疫中的我」的照片，談到在疫情中，要如何使自己從驚慌撞到進入學習狀態，再進入成長狀態。

陳建仁說，大女兒傳給他一張「瘟疫中的我」的圖，描述身處在瘟疫中，要怎麼讓自己從驚慌狀態，到學習狀態，再進入成長狀態。他說，在「驚慌狀態」中容易動怒、囤貨、散播抗拒和憤怒情緒。

陳建仁表示，接著會進入「學習狀態」，認識到自己的情緒、放棄不能操控的事，分辨訊息，到最後進入感謝、同理心的「成長狀態」。

▼副總統陳建仁的大女兒傳給他的一張圖。（圖／翻攝陳建仁臉書）

陳建仁說，在過去SARS疫情期間，台灣人也是從初期的彼此猜疑 (suspicion)、疏離抗拒 (alienation)、相互苛責(resentment)和汙名化他人(stigmatization)；不斷地轉變為彼此同情 (sympathy)、相互感恩(appeeciation)、反省向善(reflection)和自我奉獻(self-devotion)。

陳建仁認為，這就是台灣人在艱難困苦中，不斷淬煉出來的美德，「讓我們同心協力、團結一致，心連心、手牽手、肩並肩，一起走出武漢肺炎的陰霾，早日恢復平安喜樂的日常生活」。

▼副總統陳建仁的大女兒傳給他的一張圖。（圖／翻攝陳建仁臉書）

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