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通勤分流嚴守防疫成果！　各縣市府「彈性上班」作法一覽

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▲▼0406中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中提出「訂定彈性上班」，透過分流減少近距離接觸機會。（圖／指揮中心提供）

地方中心／綜合報導

清明連假期間各大景點出現人潮，為守住防疫成果、避免疫情擴大，中央流行疫情中心指揮官陳時中5日提出「訂定彈性上班」，希望民眾可以把上下班錯開時間，透過通勤分流減少近距離的接觸機會；而內政部也將擴大彈性上下班時間，由原本1小時的彈性時間改為2小時。對此，各縣市府也做出回應如下：

基隆市：

針對「訂定彈性上班」的問題，基隆市政府表示，只要對防疫有益的政策和做法，市府都會納入評估，並考慮實施細節。不過目前來說，林右昌市長已從今（6）日起指示市府同仁皆須配戴口罩上班，以及保持社交距離等防疫措施，至於彈性上班時間訂定與否，市府會先評估後，再視狀況決定。

桃園市：

桃園市政府人事處表示，桃園市政府一直以來都有實施彈性辦公，上班彈性時間是0800-0900下班彈性時間是1700-1800，內政部彈性2小時辦公，因為多數同仁都是自行開車或騎車、搭乘公車等方式上下，因此目前現成採舊有的彈性辦公實施。

新竹縣：

新竹縣政府指出，一直以來都有實施彈性辦公，不過內政部的彈性2小時辦公是因同仁大部分都是依賴交通運輸工具上班，但新竹縣政府同仁大多為自行駕車，而此作法，「對我們來說急迫性不大，因此目前採現成舊有的彈性辦公實施。」此外，新竹市政府也回應，「考量同仁上下班多採騎車或開車通勤，目前上下班彈性時間維持原樣。」

苗栗縣：

縣府人事處回應，早上已經報告縣長，彈性上班的部分會經過評估過後再決定。

台中市：

台中市長盧秀燕6日宣布，台中市近萬名公務員7日起採取彈性分流上下班，早上從7點半至9點半，下午3點半至7點半，上班仍要上滿8個小時，服務不會中斷，各局處會調撥人力，減少同時上下班的感染風險。

此外，清明連假期間，中央擔心所公布的11處景點人潮太多，引發感染風險，因此盧也要求市府同仁，如果連假期間有去這11個景點，必須申報造冊管理，由同仁自主健康管理，必須戴口罩、量體溫，身體不適要自行就醫。

彰化縣：

縣府人事處表示，考量防疫效果及相關整備負擔，彰化縣政府規劃採分流辦公（原地輪流辦公），將員工分兩組輪原地（居家）辦公，一組週一三五、一組週二四，隔週交換辦公方式，每兩週各原地辦公5天、居家辦公5天，同時兩組人力避免接觸，辦公室每天消毒2次，達到分流辦公的防疫效果。彰化縣早有彈性上班制度，目前分為8：00與8：30上班，避開學生上下學人潮，現在針對疫情，將擬為8點與9點兩時段上班。

南投縣：

縣府各局處2周前已規劃好第二辦公室地點，會視疫情發展異地辦公，並規定上班同仁及進縣府洽公民眾，都需量體溫、戴口罩。因南投疫情2確診個案已出院，居家隔離案不多，目前尚未遷駐人員到第二辦公室上班。南投縣府員工上班，從上午7時30分、8時及8時30分，彈性分流上班已行之多年。未來會視疫情及中央指令，適時研討調整彈性及異地上班事宜。

高雄市：

有關清明連假期間，市府員工如有前往人潮擁擠的11個景點，請人事處責成各局處人事室轉知所屬員工自行陳報單位主管並由局處人事室彙整名單，並應落實14天自我健康管理，每日量次體溫2次、確實配戴口罩，非必要不外出，禁止前往人潮擁擠公共場所，落實人與人距離保持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離。若有症狀（發燒、上呼吸道症狀、嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀）禁止上班、上學，速通報衛生局進行就醫轉銜。

高雄市新聞局指出，針對清明連假公布11個景點，高市府比照國發會調查府會同仁有無到11個國家級警報景點，有會勸導自主健康管理，若有不舒服就進行居家上班。關於彈性上下班部分，高雄市衛生局表示，後續將會於應變中心會議討論。

宜蘭縣：

人事處表示，宜蘭縣非都會區，縣府員工上下班多採開車或騎車，較無搭乘大眾運輸工具群聚感染的可能性，宜蘭縣政府暫不擴大實施分流上班。另宜蘭縣政府將調查所屬員工連假期間前往11處景點情事，並據以要求加強自主管理。

台東縣：

人事處回應，本府一直以來都是採取彈性上班為8:00-8:30，因此目前維持舊有的彈性辦公實施。

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