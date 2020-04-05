侯友宜喊補足14天10片口罩再援外　蘇貞昌：若避免浪費「14天9片」可以接受

▲蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，新北市長侯友宜認為應該先補足十四天十片再來援外。對此，行政院長蘇貞昌5日受訪時表示，「國人可以從七天兩片、到14天小孩10片、大人9片，如果大家謹慎使用，避免浪費，也是一個可以接受的數字，如果產能繼續增加，還是會給國人更方便。」

蘇貞昌5日上午新增行程，11時前往中央流行疫情指揮中心視察，了解防疫最新情況，衛福部長陳時中親自迎接，蘇貞昌則首度「戴口罩」出席公開行程。

由於台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，侯友宜雖然贊成國家如果有餘力，可以幫助全球防疫，但認為現在14天只給9片，應該要給10片，才能算足夠。

對此，蘇貞昌受訪時表示，口罩從一天188萬片產量，經過這麼多人努力，來到一天1320萬片，甚至要往1500萬片來努力，隨產能增加，國人可以從7天2片、到14天小孩10片、大人9片，「如果大家謹慎使用，避免浪費，也是一個可以接受的數字，如果產能繼續增加，還是會給國人更方便。」

蘇貞昌說，「當你看到全世界甚至先進國家連醫療人員都沒有口罩，哭著出現在電視畫面上，就知道台灣人14天9片實在很不簡單，要惜物、珍惜，同時希望國人同胞好好的，大家能夠不只是戴口罩，還要勤洗少、減少不必要群聚，只有這樣才能避免被感染，保護自己也減少社會負擔。」

