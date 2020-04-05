額溫槍網拍詐騙激增　大樓主委花2200買2支...打開包裹竟是保麗龍

▲有民眾下單買額問槍，收到的卻是簡易電子溫度計相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續全球大爆發，截至3月底台灣確診人數也已經突破300人，並有5例死亡個案。在全民積極參與防疫的同時，卻有詐騙集團搶搭「防疫」便車，據刑事局165反詐騙諮詢專線紀錄，從2020年1月底口罩由政府統一管理產量及配額後，旋即大量出現民眾因網購口罩遭「假網拍」詐騙之案件，而僅今年3月迄今「額溫槍」假網拍案件已有20餘件，造成多位民眾被騙。

▲有民眾下單買額問槍，收到的卻是簡易電子溫度計或其他垃圾雜物，刑事局提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局預防科指出：台中市一位陳姓民眾（50歲、從事營造業），在臉書（facebook）看到有賣家貼出出售額溫槍的訊息，便留言表示欲向其購買，隨後該名賣家便私訊陳民，告知額溫槍僅以「甜甜價」新臺幣1,100元出售，陳民即同意購買，並採用貨到付款的方式至超商取貨，然而陳民將貨品開箱後，發現收到的竟然只是一隻普通的電子溫度計，外加一小瓶乙醇消毒液，根本不是原本想要購買的額溫槍，涉詐騙賣家臉書帳號立刻關閉不回應。

另名基隆市40多歲林姓民眾，因擔任社區總幹事，為便於量測進出社區人員體溫，日前也透過臉書賣家訂購額溫槍，經加line聯繫議定1支2,200元的價格購入2支，在林民等待到貨的期間，賣家曾經告訴林民包裹出現異常，可能被調換，請她不要取貨，結果該名賣家不交貨理由層出不窮，苦等多日林男收到包裹，打開一看卻是一堆廢紙、保麗龍、防撞泡泡紙等廢棄物。

被騙的民眾憤怒向賣家質詢，賣家則誆稱貨品遭調包可協助辦理退款，但在林民提供個人帳號之後，賣家即呈現不讀不回狀態，迄今未收到任何退款。警方分析額溫槍假網拍案情，發現有7成被害人，透過臉書物品買賣、交流社團，利用網路轉帳、ATM轉帳，或貨到付款的方式購買額溫槍，其餘2成是透過拍賣平臺或不明網站購買，1成則是透過友人介紹購買。

警方指出：這類詐騙集團普遍採用「少量現貨」的說詞，利用飢餓行銷手法引起民眾購買興趣，再以「甜甜價出清」的話術，以明顯低於市價之售價，加強民眾購買意願，雖然被騙的金額並不高，顯對民眾生活造成相當程度的困擾。



刑事局為此提出預警：額溫槍則可能成為新興假網拍詐騙標的物，民眾如欲購買相關產品，請透過實體通路較有保障，網路社團則因商品價格紊亂真假難辨民眾莫因貪小便宜落入詐騙集團的話術圈套。防疫之餘也別忘了防詐騙，如遇任何涉及防疫物資詐騙情事，請撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

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