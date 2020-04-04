購買點數假援交詐騙老梗層出不窮　南警2天攔4起！

▲台南市警五分局開元派出所，4月2、3日短短2 天，在轄內超商成功攔阻4起購買點數假援交詐騙案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局開元派出所，4月2、3日短短2 天，在轄內超商成功攔阻4起購買點數假援交詐騙案，經員警告知這是詐騙集團慣用之購買點數假援交詐騙手法，被害人始恍然大悟，感謝店員及警方協助免受財損。

警方分別於4月2日凌晨零時、1 時、4月3日下午2時、晚上7時分別接獲4 家超商店員反映，有民眾欲購買3000、6000元不等高額遊戲點數，疑遭假援交詐騙，即通報警方前來處理，經員警告知這是詐騙集團慣用詐騙手法，被害人始恍然大悟，感謝店員及警方協助免受財損。

警方調查這4 起詐騙案，均係透過Line APP交友網站認識暱名女子，兩人互加好友聊天，表示如果要見面需先至超商購買遊戲點數，然後將帳號及密碼回拍照回傳，被害人不疑有詐，依照指示前往超商購買，令警方頗感訝異的是該4 名險被詐騙的民眾，均係30、60餘歲久經社會歷練的中年大叔，仍不敵化身年輕貌美援交女子的甜言蜜語。

警方呼籲，假援交詐騙案件急增，透過手機交友軟體者就佔了4分之1，歹徒利用最多的軟體為LINE，詐騙集團常化身年輕貌美的援交女子滲透各交友網站與軟體，伺機以遊戲點數色情交易遂行詐騙，民眾宜多從事正當休閒活動，避免落入桃色陷阱。

五分局為防制網路詐騙案，要求各派出所所長、偵查隊長親自拜訪金融機構、超商負責人及其員工，並建立LINE群組加強聯絡，傳送最新詐騙手法，對金融機構、超商通報員工，五分局長陳錦文均親自到場頒發警友會提供的獎勵金及五分局感謝狀，對攔阻有功員警給予及時行政獎勵並於會報公開表揚，多管齊下已有顯著成效，警方將持續加強執行，避免民眾受騙。

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