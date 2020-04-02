防疫期間沒處去！婦在家接電話險丟300萬退休老本　她淚謝警：救難菩薩

記者陳豐德／新北報導

新北市一名王姓婦人於日前在家中接到詐騙電話，歹徒以假檢警詐騙之老哏手法，先騙走她的提款卡、印鑑及儲金簿，並準備至三重區提領她帳戶內老本300萬元時，因形跡可疑被警方盯上，因無法交代已提領的15萬元現金來龍去脈，3名員警嚴正詰問，果然讓詐騙車手無法招架，乖乖吐露自己身分。

▲三重警方發現詐騙車手行蹤詭異，及時救回老婦的300萬元退休老本。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方表示，詐騙歹徒係打電話給老婦人誆稱是為地檢署檢察官，查出王姓婦人（71歲）帳戶涉嫌為販毒集團洗錢，要求監管老婦人帳戶，並須將提款卡、印鑑及儲金簿交檢察官查證，才能證明清白，並以偵查不公開為由，威脅老婦不得告訴任何人。

而老婦人被嚇的六神無主並信以為真，便依指示提款卡、印鑑及儲金簿，所幸詐欺車手賊星該敗，遭3名光明派出所員警即刻攔查，救回婦人300萬元退休老本，畢生積蓄失而復得的激動情緒，讓老婦人老淚縱橫頻頻感謝，並直呼3名員警真是「救難菩薩」；另外，老婦也大聲斥責詐騙集團「金夭壽！疫情當前不共同防疫，還想利用民眾對政府的信任，真的是比新冠肺炎還更惡毒」。

三重警方呼籲，詐騙集團經常假冒警察、檢察官，謊稱民眾涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管，並大多鎖定50至70歲以上，生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手，請家人多關心獨居或白天獨自在家的中老年人，務必提醒注意此類「假檢警」之詐騙手法，以免被騙上當，畢生積蓄，化為烏有。

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