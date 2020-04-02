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「歐爸」太俊秀　長髮正妹誤中跨國愛情詐騙10萬積蓄險飛

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記者李忠憲／台中報導

林姓長髮正妹在交友軟體Instagram認識自稱韓國歐爸，住加拿大的男子Max，雙方用聊天軟體全英文聊天相談甚歡。她認定對方是白馬王子，得知對方打算來台長住，寄禮物給她卻卡關，答應幫忙出關稅運費3500元美金（約台幣10萬5千元）。幸好銀行行員與員警積極勸說下，她才恍然大悟是詐騙，保住積蓄。

▲▼長髮正妹到銀行跨國匯款3500元美金，行員與員警勸說下才恍然大悟。（圖／民眾提供）

▲長髮正妹到銀行跨國匯款3500元美金，行員與員警勸說下才恍然大悟。（圖／民眾提供）

第四警分局黎明派出所日前某日中午接獲銀行通報，有一名長髮女戴著口罩到銀行內，臨櫃表示要將新台幣兌換成美金3500元並做境外轉帳。張姓行員懷疑她是遇上詐騙，立刻報警請求協助。巡佐黃承滄、警員蔡明寬獲報，也前往現場了解狀況。

▲▼長髮正妹到銀行跨國匯款3500元美金，行員與員警勸說下才恍然大悟。（圖／民眾提供）

▲長髮正妹到銀行跨國匯款3500元美金，行員警覺報警協助。（圖／民眾提供）

36歲的林姓女子向警方表示，她本身是在餐飲業當服務生，日前在當紅網路交友軟體Instagram認識一名自稱Max的南韓籍男子，2人在IG上互動不錯，互加聊天軟體What's App用英文聊天。

她說，長相俊秀的Max表示目前正在加拿大工作，由於對方持續對她噓寒問暖，認為對方對她有好感，而她也覺得對方可能是她的白馬王子。不久後，Max告訴她過一陣子打算來台灣長住，想先寄禮物給她做見面禮，包括電腦、鞋子等，但因為超重，需負擔關稅及運費約3500元美金（台幣約10萬5千元），到時會歸還，她考慮一陣子後就答應。不久就有貨運公司跟她聯繫，詢問匯款的後續狀況。

員警了解後就分享多個跨國愛情詐騙個案，並請林女出示她們對談內容，交叉比對就可知道，都是詐騙集團慣用手法。

林女最後也恍然大悟，保住自己辛苦存下來的10萬元，並直呼詐騙犯實在太可惡了，也感謝員警的及時勸阻。

黎明派出所所長林澤聰呼籲，近年來詐騙的手法層出不窮，民眾可在警政署165全民防騙網或利用警政服務APP釋疑，或撥打反詐騙諮詢專線165查詢確認，以避免辛苦存下的積蓄遭宵小詐騙。

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