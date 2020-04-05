結婚51年…確診夫妻相隔6分鐘離世　最後時光拿掉呼吸器伴隨彼此

▲阿德里安與斯圖爾特生前感情甜蜜。（圖／翻攝自推特）

記者丁維瑀／綜合報導

就在幾周以前，美國佛州一對結婚超過51年的夫婦還非常健康，兩人都沒有罹患嚴重疾病，卻於3月中旬開始感到不識。這對夫妻隨後確診新冠肺炎（COVID-19），都在29日因為併發症而病逝，兩人離開這個世界的時間僅相隔6分鐘。

CNN報導，74歲的斯圖爾特（Stuart）與72歲的阿德里安（Adrian Baker）結婚51年以上，退休後就住在佛州的博因頓海灘。根據夫妻兒子巴迪（Buddy）的說法，爸媽約在3周前感到不舒服後就醫，不過當時沒有住院，諮詢後便回家。

幾天過後，夫妻倆症狀並無好轉，醫師建議兩人前往醫院，不過斯圖爾特與阿德里安還是被送回家，並被告知在家自主隔離直到情況好轉。起初，一家人都很樂觀，巴迪回憶，當時還不認為這件事情會威脅到性命。

巴迪會定期打電話給父母，但父母親的狀況似乎沒有改善，直到3月19日，這對夫妻被告知回到醫院。巴迪的父親發燒還出現氣喘，住院進行治療；不過母親沒有發燒，因此返家。

原以為父親可以挺過難關，然而他接著被送往加護病房，家人當時還是抱持希望，因為他接受氧氣的濃度從60%變為50%，這應該是個正面跡象。結果，情況卻迅速惡化。

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq — Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020

斯圖爾特住院時，阿德里安就自己待在家，她沒有發燒或出現其他症狀，心情卻大受影響，事實上，這對夫妻很少有分別的時刻。直到3月24日，家人接到醫院來電，父親對於病毒的檢驗結果呈陽性，醫師認為他可能無法撐過去。

巴迪決定帶著母親前往醫院，想看是否她也能接受檢驗，雖然她並未出現發燒或其他相關症狀，這家人總想著母親會沒事的。然而，醫師後來告知，母親的血氧濃度很低，認為她可能也無法度過難關。

由於夫妻倆出現器官衰竭的現象，巴迪後來與姐姐討論，在醫護人員建議下，決定把父母送到臨終關懷中心。斯圖爾特與阿德里安待在同樣的房間中，為了感到舒適一些而拿下呼吸器，相隔6分鐘，分別離開人世。

巴迪2日與其他親人出席父母的追悼儀式，無法到場者則觀看直播。他講述家庭的悲劇，主要希望人們可以保持警戒，頻繁清潔雙手之外，也隨時留意社交距離並盡可能待在家，不要承受他經歷的痛苦，「希望人們聽到我們的故事，能鼓勵他們做出正確的事情。」