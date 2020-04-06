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快訊／連假後疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

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▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲指揮官陳時中5日戴口罩出席記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳俊宏／台北報導

疫情有變化？原先中央流行疫情指揮中心的每日記者會都固定在下午2時召開，但指揮中心6日表示，為因應新冠肺炎疫情，6日記者會於上午10時召開。指揮中心強調，清明連假期間人潮移動頻繁，假期結束後民眾仍務必落實個人衛生，並與他人保持社交距離。

指揮中心5日表示，4日國內新增868例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計3萬6304例（含3萬2278例排除），其中363例確診（5日新增案356至363），分別為312例境外移入及51例本土病例；確診個案中5人死亡，54人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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指揮中心指出，清明連假期間人潮移動頻繁，假期結束後民眾仍務必落實個人衛生，並與他人保持社交距離，避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，請全程配戴口罩並配合體溫測量措施；若身體出現不適，請戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

指揮中心說，為降低社區感染與傳播風險，防止未被發現感染源潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，該中心除已訂定因應新冠肺炎疫情之公眾集會、大型營業場所等指引，並函請各縣市政府，落實轄內旅館、餐廳、大型營業場所及觀光旅遊景點等相關防疫措施；也請民眾務必配合，並與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上社交距離，或正確配戴口罩，搭乘大眾運輸時亦請全程配戴口罩，屢勸不聽者最高可處1.5萬元罰鍰。

指揮中心提醒，縣市政府未來對於人群聚集之觀光旅遊景點，應加派人力進行社交距離宣導，對於未保持社交距離者，加強勸導保持距離或配戴口罩，並提供備用口罩。

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