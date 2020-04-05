如何治新冠肺炎？川普出招「吃抗瘧疾藥物」　專家傻眼

▲川普4月4日針對疫情召開記者會，旁邊站著傳染病權威佛奇。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

各國研究人員都在探詢能夠治療新冠肺炎（COVID-19）的藥物，美國總統川普4日則敦促公民，可以服用治療瘧疾的羥氯奎寧（hydroxychloroquine）。儘管這種藥物可能帶來嚴重副作用，專家也尚未證實能用來治療或預防新冠病毒。

《衛報》報導，川普4日下午在記者會直接告訴擔憂疫情的民眾，或許可以服用羥氯奎寧來治療COVID-19。事實上，羥氯奎寧在冠狀病毒的療程方面缺乏數據，這種藥用來治療瘧疾、關節炎與狼瘡，然而消息傳開後，此藥的銷量因此提高，真正需要該種藥物的美國民眾變得很難買到。

另據CNN，川普當時聲稱，羥氯奎寧上市一段時間，有研究表明狼瘡患者不會感染「可怕的病毒」，也許是對的，或許也是錯的，「你們應該去看看。」他還提到，自己的檢驗結果為陰性，他可能服用該藥，作為一種預防措施，不過他得徵詢醫師。目前，美國食品藥品監督管理局（FDA）尚未批准任何能夠預防Covid-19的產品。

美國國立過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）上月24日則給出與川普完全不同的見解，當時有記者詢問，是否羥氯奎寧能治療Covid-19，「答案是不。」根據他的說法，狼瘡與Covid-19的關係還在進行研究，尚未有定論。

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