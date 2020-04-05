美安慰號醫療船誤收染疫者！　「登船檢測變陽性」緊急送回臨時醫院

▲安慰號靠港紐約曼哈頓，五角大廈發言人透露，目前船上約莫有數十名患者。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國為了減輕紐約醫院負擔，派出海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）收治非新冠肺炎（COVID-19）患者。但消息人士透露，多名紐約賈維茨會議中心確診患者卻3日被誤送上船；據了解，染疫者當時並沒有出現症狀，起初篩檢並未顯示確診，直到上船接受隔離後，才發現檢測結果呈現陽性，被緊急送回賈維茨會議中心。

福斯新聞報導，紐約市曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）原本也要收治非染疫患者，但紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的要求已獲得總統川普批准，讓擁有3000個床位的賈維茨會議中心成為治療確診患者的臨時醫院。

換句話說，在賈維茨會議中心的患者必須全數轉移至安慰號，且依照程序，患者上船之前，必須接受新冠病毒檢測並先行隔離，等待最終檢測結果。

▲▼ 紐約市曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）。（圖／路透）

據了解，約有12名患者被送至安慰號，他們填寫問卷、量體溫作為初步篩檢的一部分，接著才登船；有關人士透露，約莫有5名病患被確認是染疫者，已於4日上午被送回賈維茨會議中心繼續接受治療。

消息傳出後，海軍接受採訪時表示，「我們正在處理需要處理的緊急狀況。」而美國第二艦隊發言人霍基科（Ashley Hockycko）在證實這項消息後強調，安慰號執行感控程序如同陸地上的醫院，且船上的醫學專家也做好準備應對此種情況，並採取適當預防措施。

官員們表示，安慰號收治患者的相關程序已經到位，船上工作人員面臨的風險低，「我們已經備妥應變計畫，以防我們接收到的病患會是確診者，患者一到就會先被隔離，等待檢測結果出爐。」但另名官員坦言，這就是安慰號不想以最快速度讓1000個床位滿床的原因，因為船上被病毒入侵的風險真的太高。

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▼美軍海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）專門收治非新冠肺炎（COVID-19）患者。（圖／路透）