陸海關成立專項工作組　3月迄今出口438億元防疫物資

▲陸專機載9名專家、31噸醫療物資赴義大利。（圖／東方航空）

記者曾俊豪／綜合報導

中國海關總署綜合業務司司長金海5日指出，為保障疫情防控物資有序通關，海關總署成立專項工作組，落實醫療物資出口驗放工作，自3月1日以來，已驗放出口主要疫情防控物資價值人民幣102億，約新台幣438億元。

中國國務院5日舉行聯防聯控機制召開發佈會，介紹加強醫療物資質量管理和規範市場秩序工作情況，包含商務部、海關總署、國家市場監督管理總局和國家藥品監督管理局等相關司局負責人回答媒體提問。

對於中國官方持續捐贈醫療物資至歐美國家， 海關總署有無措施確保相關物資及時並有序出口。金海回應，為保障疫情防控物資有序通關，海關總署成立專項工作組，強化醫療物資出口工作的組織領導。

他表示，當中包含對新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等出口醫療物資，嚴格憑藥品監督管理部門批准的醫療器械產品註冊證書驗放；支持企業通過電子方式提交相關證明；加強知識產權海關保護，堅決查處防疫商品侵權行為；嚴厲打擊對出口偽報瞞報、夾藏夾帶、以假充真、不合格冒充合格等違法行為。

金海強調，自3月1日以來，海關總署驗放出口主要疫情防控物資共價值人民幣102億元。目前則持續通過海關熱線等多種渠道，解決企業通關過程中遇到的問題和困難，支持國際社會共同抗擊疫情。