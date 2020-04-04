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防疫做得好可「永保安康」　永康警結合民眾宣導社交安全距離觀念

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▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲，貫徹中央疫情指揮中心「維持社交距離」政策，保護市民安全，台南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。

▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局除擴大宣導層面外，亦針對轄內民眾易聚集之場所進行「防疫安全距離」宣導，強化防疫安全防線，現場除以廣播提醒民眾外，亦製作廣告看板宣導民眾有關「防疫社交距離注意事項」。

▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長呂世明表示，為降低新冠肺炎的社區感染風險，中央流行疫情指揮中心於4月1日宣布「社交距離注意事項」，兼顧民眾合理權益，及國內防疫安全等雙重前提下，目前實施第一階段先建議民眾在非特定人的公共空間裡，社交距離室外至少要保持1公尺、室內則是1.5公尺。若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。

▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前國內已有少許本土病例尚無法確認感染源，為防止有出現輕微症狀患者未就醫或無症狀之感染者進入社區，我們對於這些找不到感染源的個案也絕對不能輕忽，他們很可能是潛在的風險，希望所有人還是要做好自我防護。

▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南市永康分局特結合里長、婦女志工、守望相助隊等基層民力，至永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市等人潮眾多地點宣導防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長呂世明表示，「防疫視同作戰」，目前民眾應積極配合中央疫情指揮中心政策，出入人潮聚集之場所，如：市場、夜市、觀光景點時，應與他人保持室內外社交距離或佩戴口罩，並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全。

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