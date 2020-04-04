連假防疫不間斷　黃偉哲視察防疫工作並呼籲民眾落實社交距離

▲台南市長黃偉哲前往南區區公所慰問執行防疫工作的同仁，致贈健康天然酵母麵包餐盒及當季盛產的鳯梨，並親自撥打電話關心居家檢疫民眾健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情全球持續延燒，台南市政府團隊清明連假防疫工作不間斷，台南市長黃偉哲4日前往南區區公所慰問執行防疫工作的同仁，致贈健康天然酵母麵包餐盒及當季盛產的鳯梨，勉勵齊心協力為民眾把關堅守防疫戰線，市議員李啟維及沈震東也親自到場關心。

黃偉哲市長也在南區區長蔡秀琴陪同下，親自撥打電話關心居家檢疫民眾健康。黃偉哲市長表示，有鑒於日本之前連假爆發疫情，因此在清明連假期間，要誠懇地呼籲大家維持社交距離，讓疫情能夠控制住，不管是在夜市、市場或賣場，戴口罩維持社交距離，是保護自己也保護他人的最好方式。

南區區公所指出，台南市南區從農曆春節至今累計已超過上百例居家檢疫民眾，為讓居家隔離或檢疫者能安心待在家中，區公所於第一時間接到關懷名單後，立即提供防疫包，並固定電話關懷，目前南區居家檢疫的民眾無症狀且配合度高，預計4月中下旬解除列管；防疫工作期間特別感謝台南市南區區公所、戶政事務所、衛生所及台南市警六分局等相關同仁互相合作、協力防疫。

黃偉哲市長呼籲民眾在防疫期間要做好自主健康衛生管理，務必落實勤洗手、量體溫等防疫措施，若有發燒、咳嗽等不適症狀，要儘速就醫並告知醫師旅遊史及接觸史。接受自主隔離或自主檢疫的民眾務必遵守規定，不可隨意外出，並隨時注意身體狀況。黃市長也請民眾體恤基層防疫人員的辛勞，彼此共體時艱，㩦手防堵疫情。

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