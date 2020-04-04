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防疫要保持社交距離　新營警組宣傳隊前進觀光景點宣導防疫

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▲新營分局防疫宣導隊前往新營火車站、荷蘭村等各景點、殯葬專區「福園」、「祿園」、「壽園」等地點宣導，共同維護台灣防疫成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營分局防疫宣導隊前往新營火車站、荷蘭村等各景點、殯葬專區「福園」、「祿園」、「壽園」等地點宣導，共同維護台灣防疫成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局，轄內著名景點荷蘭村等風景區，清明連假出現較多人潮，新營分局副分局長程江來，4日下午率組長林昭孟、王鼎欽等人組成防疫宣導隊，提醒遊客和清明掃墓的民眾，要確保社交安全距離。

▲新營分局防疫宣導隊前往新營火車站、荷蘭村等各景點、殯葬專區「福園」、「祿園」、「壽園」等地點宣導，共同維護台灣防疫成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局防疫宣導隊前往新營火車站、荷蘭村、台糖五分車、南瀛綠都心、新營區中華路夜市、鹽水八角樓、伽藍廟及殯葬專區「福園」、「祿園」、「壽園」等地點宣導，共同維護台灣防疫成果。

▲新營分局防疫宣導隊前往新營火車站、荷蘭村等各景點、殯葬專區「福園」、「祿園」、「壽園」等地點宣導，共同維護台灣防疫成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於中央流行疫情指揮中心發布「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，呼籲民眾前往人潮眾多的觀光景點要保持社交距離、戴口罩，而台南市長黃偉哲指示，中央指揮官力推「保持社交距離」，背後是有原因，指揮官雖說離封城很遠，但現在已有零星本土案例找不到感染源，這時候社交距離不嚴格實施會有嚴重後果，目前中央雖還沒有罰責，但地方政府還是要強力來推動。

▲新營分局防疫宣導隊前往新營火車站、荷蘭村等各景點、殯葬專區「福園」、「祿園」、「壽園」等地點宣導，共同維護台灣防疫成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南因應新冠肺炎疫情超前部署，顯示遊客對台南有信心，但遊客湧現，各風景區服務人員務必提高警覺，提醒遊客確保社交安全距離，共同維護台灣防疫成果。

新營警分局4日利用簡易型大聲公，配合大型宣導標語，多層次且高廣度的隨時提醒民眾注意社交距離及戴口罩，半日下來遊客大多配合遵守，也給予高度肯定和鼓勵，直說真是堅強的市府防疫團隊，也對未來台南市防疫工作有高度的信心。

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