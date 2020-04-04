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連假人潮擠爆！26歲女從美返台…曝「超強烈對比」無奈：台灣人被慣壞了

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連假人潮擠爆！26歲女從美返台…PO「超強烈對比」無奈：台灣人被慣壞了。（圖／施姓女網友授權提供）

▲施姓女網友返台後正在居家檢疫中。（圖／施姓女網友提供）

記者李佳蓉／採訪報導

近期因國外疫情嚴峻，加上境外移入確診增加，中央流行疫情指揮中心宣布自3/19後所有入境者皆須居家檢疫14天。一名從美國返台、正在進行居家檢疫的施姓女網友就在臉書上PO文，大讚台灣防疫真的很優秀，反觀台灣人的防疫分數卻打上大問號，她認為，國人享有資源卻抱怨不夠好，直呼很多人都被「慣壞了」！

26歲施姓女網友接受採訪時指出，去年底即和家人討論此趟美國行程，當時美國還是一片淨土，原預計探親一個月、替姊姊坐完月子即返台，未料美國疫情竟在一個月內急轉直下，當時也有考慮不要冒著高風險搭飛機而直接待在美國，最後因媽媽慢性病藥物不夠，提前在3/27回到台灣，目前居家檢疫邁入第8天。

請繼續往下閱讀...

施女在個人臉書分享美國明尼蘇達州的超市及社區健身房公告，表示當時美國還未達第一級警戒時，州長已提醒民眾減少非必要活動，社區也自主性關閉健身房、餐廳停止內用服務。超市的看板上也宣布緊急狀態，呼籲大家「待在家裡」，超商迅速控管場內人數，排隊民眾也自發性保持1.5公尺的距離。她坦言：「看似很普通的這兩件事，但對我來說感受非常大。」

施女接著說，自美國疫情爆發後，幾乎沒聽過有人抱怨，關閉健身房民眾就改成戶外跑步；關閉餐廳至少還有外帶服務；關閉遊樂場也能在路邊丟丟飛盤、拋橄欖球。若是要買生活必需品，但有小孩在家不方便出遠門怎麼辦？社區中會有人順便幫你買回來，「我看到了他們選擇最低成本的娛樂方式，簡單、安全，且不負擔。」

連假人潮擠爆！26歲女從美返台…PO「超強烈對比」無奈：台灣人被慣壞了。（圖／施姓女網友授權提供）

▲對比美國人隨遇而安的生活態度，施女認為國人享有資源卻抱怨不夠好，清明連假不顧疫情到處玩。（圖／施姓女網友、吳昭寬醫師提供）

讓施女感到諷刺的是，清明連假卻看到國人無關緊要爽玩，對比國外民眾的情況真的兩樣情，「回台後我不斷聽到的聲音『台灣防疫做得很好，都是那些出國的人害的』『因為大家都在搶，所以我也要跟著搶』『居家防疫的人他們活該』『現在台灣很安全，出去玩…戶外沒關係啦』。」

施女認為，面對疫情，大家初期小心謹慎，久而久之健忘的本能就出現了！直呼「我真的覺得很多台灣人都被慣壞了，享受著現有的資源卻在抱怨著不夠好。雖然美國疫情真的很糟糕，防疫做得不是很好，但他們的人卻是”we’re all in this together ” 少了娛樂沒關係，還有人比我們更辛苦。」

施女指出，至少在面對疫情這一刻，自己犧牲一點以換取整體安全度過從未抱怨，「我真的很愛台灣，也很榮幸是台灣人！」大讚台灣政府防疫工作真的做得很優秀，但若抱怨的聲音能少一點，別把國外疫情當作事不關己、當作笑話看會更好，「仇恨其他國家的人不會顯得自己多厲害，更不要把政府的努力還有醫療團隊的辛苦視為理所當然。」看到新聞和網友留言真的感到心寒，也呼籲大家疫情期間能待在家，「多點正能量好嗎？」

台灣的防疫作為讓全球驚艷！施女也分享，機上乘客皆需經過量體溫、戴口罩，有40%的人都穿著雨衣防護衣。等待搭機時即可填寫電子健康聲明書，一下飛機就收到簡訊顯示「快速檢疫過關」，讓她驚呼「真的太神了！」入境一路上有人員指引，但最神奇的是，從落地到搭防疫計程車返家路上，第3小時就接到市公所電話，「一條龍的防疫工作真的讓人很讚嘆台灣的防疫，接下來乖乖在家耍廢了。」

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，採檢站,發燒篩檢,檢疫,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

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