連假人潮擠爆！26歲女從美返台…曝「超強烈對比」無奈：台灣人被慣壞了

▲施姓女網友返台後正在居家檢疫中。(圖/施姓女網友提供)

記者李佳蓉/採訪報導

近期因國外疫情嚴峻,加上境外移入確診增加,中央流行疫情指揮中心宣布自3/19後所有入境者皆須居家檢疫14天。一名從美國返台、正在進行居家檢疫的施姓女網友就在臉書上PO文,大讚台灣防疫真的很優秀,反觀台灣人的防疫分數卻打上大問號,她認為,國人享有資源卻抱怨不夠好,直呼很多人都被「慣壞了」!

26歲施姓女網友接受採訪時指出,去年底即和家人討論此趟美國行程,當時美國還是一片淨土,原預計探親一個月、替姊姊坐完月子即返台,未料美國疫情竟在一個月內急轉直下,當時也有考慮不要冒著高風險搭飛機而直接待在美國,最後因媽媽慢性病藥物不夠,提前在3/27回到台灣,目前居家檢疫邁入第8天。

施女在個人臉書分享美國明尼蘇達州的超市及社區健身房公告,表示當時美國還未達第一級警戒時,州長已提醒民眾減少非必要活動,社區也自主性關閉健身房、餐廳停止內用服務。超市的看板上也宣布緊急狀態,呼籲大家「待在家裡」,超商迅速控管場內人數,排隊民眾也自發性保持1.5公尺的距離。她坦言:「看似很普通的這兩件事,但對我來說感受非常大。」

施女接著說,自美國疫情爆發後,幾乎沒聽過有人抱怨,關閉健身房民眾就改成戶外跑步;關閉餐廳至少還有外帶服務;關閉遊樂場也能在路邊丟丟飛盤、拋橄欖球。若是要買生活必需品,但有小孩在家不方便出遠門怎麼辦?社區中會有人順便幫你買回來,「我看到了他們選擇最低成本的娛樂方式,簡單、安全,且不負擔。」

▲對比美國人隨遇而安的生活態度,施女認為國人享有資源卻抱怨不夠好,清明連假不顧疫情到處玩。(圖/施姓女網友、吳昭寬醫師提供)

讓施女感到諷刺的是,清明連假卻看到國人無關緊要爽玩,對比國外民眾的情況真的兩樣情,「回台後我不斷聽到的聲音『台灣防疫做得很好,都是那些出國的人害的』『因為大家都在搶,所以我也要跟著搶』『居家防疫的人他們活該』『現在台灣很安全,出去玩…戶外沒關係啦』。」

施女認為,面對疫情,大家初期小心謹慎,久而久之健忘的本能就出現了!直呼「我真的覺得很多台灣人都被慣壞了,享受著現有的資源卻在抱怨著不夠好。雖然美國疫情真的很糟糕,防疫做得不是很好,但他們的人卻是”we’re all in this together ” 少了娛樂沒關係,還有人比我們更辛苦。」

施女指出,至少在面對疫情這一刻,自己犧牲一點以換取整體安全度過從未抱怨,「我真的很愛台灣,也很榮幸是台灣人!」大讚台灣政府防疫工作真的做得很優秀,但若抱怨的聲音能少一點,別把國外疫情當作事不關己、當作笑話看會更好,「仇恨其他國家的人不會顯得自己多厲害,更不要把政府的努力還有醫療團隊的辛苦視為理所當然。」看到新聞和網友留言真的感到心寒,也呼籲大家疫情期間能待在家,「多點正能量好嗎?」

台灣的防疫作為讓全球驚艷!施女也分享,機上乘客皆需經過量體溫、戴口罩,有40%的人都穿著雨衣防護衣。等待搭機時即可填寫電子健康聲明書,一下飛機就收到簡訊顯示「快速檢疫過關」,讓她驚呼「真的太神了!」入境一路上有人員指引,但最神奇的是,從落地到搭防疫計程車返家路上,第3小時就接到市公所電話,「一條龍的防疫工作真的讓人很讚嘆台灣的防疫,接下來乖乖在家耍廢了。」





▲因應武漢肺炎疫情升高,桃園機場全面加強邊境管制。(圖/記者李毓康攝)